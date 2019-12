I Lacuna Coil sono etichettabili come una band “alternative metal”, nata a Milano venticinque anni fa. Agli esordi le note del gruppo dimostravano una evidente vena “goth metal” ispirata ai Paradise Lost, per assumere in seguito il sound dell’alternative metal. Il gruppo comprendeva di Andrea Ferro (voce), Marco Coti Zelati (basso) e Raffaele Zagaria (chitarra) con il nome di Sleep of Right. In seguito alla formazione si unirono Claudio Leo, Leonardo Forti e Cristina Scabbia, nel 1996 il gruppo cambiò nome in Ethereal. Un a loro registrazione fu inviata a molte etichette discografiche: tra le molte risposte, la più seria fu quella della Century Media Records, con la quale nel settembre 1996 firmarono il primo contratto discografico. Due mesi dopo iniziò il tour negli Stati Uniti d’America. Il nome definitivo Lacuna Coil (spirale vuota) venne adottato, perché Ethereal era già in uso da una band greca.

Nel 1997 uscì il primo EP, intitolato Lacuna Coil, prodotto da Waldemar Sorychta, che collaborerà con loro fino a Comalies, e pubblicato dalla Century Media. Nello stesso anno i Lacuna Coil fecero da gruppo di supporto ai Moonspell nel loro tour e la primavera successiva girarono l’Europa con il gruppo olandese The Gathering.

L’esordio ufficiale, In a Reverie, uscì nel 1999, dando al gruppo consensi da parte del pubblico, con esibizioni dal vivo in festival internazionali come Wacken Open Air e Gods of Metal, sia al tour europeo insieme ai gruppi metal Skyclad, Samael, Lacrimosa e Grip Inc.

Una delle tracce, Falling Again, è la versione originaria di Falling, brano contenuto nell’EP Lacuna Coil. In formazione entrarono Cristiano Migliore alla chitarra e Cristiano Mozzati alla batteria al posto di Leo Forti e Zagaria. La musica diviene originale, grazie alle voci di Scabbia e Ferro. Nel 2000 al gruppo si unì il nuovo chitarrista Marco Emanuele Biazzi e tornò in studio per incidere il secondo EP Halflife, anteprima al secondo album, che contiene anche il brano in italiano Senzafine. Nel 2001 uscì il secondo album, Unleashed Memories. Si ytratta di una ulteriore svolta per i Lacuna Coil, con esibizioni in Canada, Messico e Stati Uniti; in Europa il gruppo si esibì con gruppi come Tiamat, In Flames e altri, da Milano a Londra. Nel 2002 i Lacuna Coil pubblicarono Comalies: hard rock e melodie sinfoniche. I singoli estratti furono Heaven’s a Lie, che non furono ignorati dai media, trovando posto nella colonna sonora dell’episodio The Fisher King (part 2) della seconda stagione della serie televisiva Criminal Minds; e Swamped, utilizzato per il videogioco Vampire: The Masquerade – Bloodlines e la colonna sonora del film Resident Evil: Apocalypse. Con Comalies i Lacuna Coil acquistarono fama anche al di fuori dei confini italiani: entrò (per la prima volta nella loro storia) al 178º posto della classifica Top 200 stilata dalla rivista statunitense Billboard, che certifica i dischi più venduti negli Stati Uniti. Nel 2004 parteciparono all’Ozzfest.

Nel marzo 2006 vide uscì Karmacode, caratterizzato da sonorità più vicine all’alternative metal statunitense e al nu metal. Preceduto dal singolo e dal video di Our Truth, l’album fu distribuito in oltre 30 nazioni in tutto mondo. Nella prima settimana di uscita, il disco raggiunse la posizione n° 28 della Top 200 di Billboard e la posizione n° 1 della Top Independent Albums, la classifica degli album indipendenti (ovvero non distribuiti da una grande etichetta discografica). Con il singolo Enjoy the Silence, reinterpretazione del celebre brano dei Depeche Mode, si classificarono al primo posto nella MTV Top 100 del 2006. Il 22 settembre 2006 partì il Karmacode European Tour, che li ha visti impegnati sul palco con Poisonblack, Node, Novembre, Gothminister e Lacrimas Profundere. Nel 2007 i Lacuna Coil si esibirono per la prima volta a Tokyo per il Loud Park Festival; e in autunno andarono in Australia per il Gigantour, per suonare con band come Static-X, Megadeth e Devildriver. A fine novembre parteciparono al Guitar Hero 3 Party a Milano, insieme alle altre band i cui brani sono inseriti nella colonna sonora dell’omonimo videogioco. Il 1º dicembre dello stesso anno tennero l’ultimo concerto di promozione di Karmacode al Rolling Stone di Milano durante il Rock TV Party in festeggiamento del compleanno di Rock TV, promuovendo il loro progetto musicale benefico Rezophonic.

Nell’autunno seguente i Lacuna Coil presentarono Visual Karma (Body, Mind and Soul), il loro primo DVD, mentre il loro nuovo album Shallow Life uscì ufficialmente nella primavera 2009, edito da Century Media e prodotto insieme a Don Gilmore, che aveva già collaborato con i Pearl Jam, Avril Lavigne, Good Charlotte, Linkin Park e Duran Duran.Anticipato dal singolo Spellbound, l’album vira verso un rock e heavy metal più mainstream a differenza di quanto operato con il precedente Karmacode.

Il 2012 inizia con la pubblicazione per l’Europa Europa (il giorno seguente viene pubblicato negli Stati Uniti d’America e nel resto del mondo) del sesto album del gruppo, dal titolo Dark Adrenaline. Uscito per la Century Media, il disco prodotto ancora da Don Gilmore e missato in Italia da Marco Barusso. Il primo singolo estratto è Trip the Darkness, di cui viene realizzato un video. Questo nuovo album è stato definito come la “sintesi” di tutti i loro lavori. Nel gennaio 2014 viene annunciata la data di uscita di Broken Crown Halo, il settimo album in studio del gruppo, registrato a Milano tra settembre ed ottobre 2013. I primi due singoli sono Nothing Stands In Our Way e I Forgive (But I Won’t Forget Your Name), usciti nel mese di febbraio. L’album prodotto da Jay Baumgardner e masterizzato da Howie Weinberg uscirà in Europa, Australia e Nuova Zelanda a partire dal 31 marzo, mentre da aprile arriverà in nord america. Il 14 febbraio lasciarono il gruppo il chitarrista Cristiano Migliore e il batterista Cristiano Mozzati. Nel 2016, dopo 17 anni di militanza, anche il chitarrista Marco Biazzi, lascia la band per dedicarsi ad altri progetti ed è sostituito nei concerti dal turnista Diego Cavallotti. Il 27 maggio 2016 esce l’ottavo album in studio Delirium, un concept album prodotto dallo storico bassista Marco Coti Zelati. Musicalmente l’opera si allontana dalle ultime registrazioni, dove l’orecchiabilità era una caratteristica fondamentale, risultando essere il più heavy mai composto dalla band, come ben testimoniano i The House of Shame e Ghost in the Mist, nei quali Ferro utilizza un growl molto oscuro e marcato, mentre il secondo singolo, Delirium, è più melodico e ricorda più da vicino il loro consueto stile. Il 9 dicembre, per celebrare l’avvicinarsi delle feste natalizie, la band pubblica un nuovo brano, dal titolo Naughty Christmas, facente parte di Xmas in Rock 2, la seconda edizione della compilation nata da un’idea della radio rock “Virgin Radio“. Il 22 marzo 2017 viene pubblicato il video di Blood, Tears, Dust, e il 15 maggio seguente il video di You Love Me ‘Cause I Hate You, altri due brani facenti parte dell’ultimo album Delirium. Il 19 gennaio 2018 ha tenuto un concerto speciale a Londra in occasione del ventennale di carriera, esibendosi coi loro più grandi successi e con vari brani tratti da tutto il loro repertorio. L’evento, chiamato The 119 Show: Live in London è stato poi registrato e pubblicato in formato DVD il 9 novembre 2018.

Da Londra i Lacuna Coil hanno annunciato la registrazione di un nuovo album per il 2019. Infatti nell’autunno successivo è uscito il nono album Black Anima. In piena estate la band ha cambiato nuovamente formazione: alla batteria Richard Meiz dei Genus Ordinis Dei sostituì Ryan Folden.

Album

1999 – In a Reverie

2001 – Unleashed Memories

2002 – Comalies

2006 – Karmacode

2009 – Shallow Life

2012 – Dark Adrenaline

2014 – Broken Crown Halo

2016 – Delirium

2019 – Black Anima