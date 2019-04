La band Ofeliadorme, un nome ispirato alla poesia Ophélie di Arthur Rimbaud, è nata a Bologna nell’inverno del 2007 inizialmente formata da Francesca Bono e Gianluca Modica a cui si sono aggiunti dopo poco Michele Postpischl e Tato Izzia. Il 6 maggio 2009 hanno pubblicato il primo EP autoprodotto intitolato Sometimes It’s Better to Wait mixato e masterizzato all’Alpha Dept Studio di Bologna da Francesco Donadello dei Giardini di Mirò. Alla fine del 2010 il loro primo album All Harm Ends Here viene presentato in anteprima nella trasmissione radiofonica della Rai Alza il Volume, pubblicato poi il 21 febbraio 2011 per la A Buzz Supreme/Audioglobeviene recensito positivamente dalla stampa nazionale ed estera. Anche questo lavoro viene mixato da Francesco Donadello dei Giardini di Mirò. Nella primavera 2011 esce il video Ian, diretto da Serena Petrella. L’11 luglio 2012, in esclusiva sul sito di RockIt, viene pubblicato il video di Paranoid Park diretto sempre da Serena Petrella.Il producer inglese Howie B, famoso per aver prodotto artisti come U2, Björk, realizza il remix di Paranoid Park che viene pubblicato il 14 novembre 2012 in esclusiva sul sito web della rivista Rolling Stone, e segnalato sul sito della prestigiosa rivista britannica NME.

Nello stesso anno compiono un tour europeo con due date in Francia e cinque nel Regno Unito esibendosi, tra gli altri, nello storico Dublin Castel, famoso club di Londra che ha ospitato artisti come Madness, Blur e Arctic Monkeys. Il 22 marzo 2013 è uscito il loro secondo album, Bloodroot per la The Prisoner Record e distribuito da Audioglobe. L’album è prodotto artisticamente dal gruppo in collaborazione con Bruno Germano (Settlefish) presso il Vacuum Studio, poi mixato da Bruno Germano e masterizzato da Carl Saff nello studio di Chicago.Il 2 maggio del 2013 sono tornati nel Regno Unito e hanno suonato al Liverpool Sound City Festival.Il 14 maggio 2013 è uscito il video di Bloodroot, curato da Dogntree, con la regia di Tommaso Alvisi, è pubblicato in esclusiva sul sito della rivista Rolling Stone.Nel luglio del 2013 Gianluca Modica ha lasciato la band.Il 21 settembre 2013 hanno partecipato al KeepOn 100% Live Club Festival 2013, evento live annuale riservato ai vincitori del premio KeepOn 100% Live assegnato sulla base delle votazioni espresse durante l’anno dai direttori artistici dei locali. Il 21 novembre 2013 hanno partecipato al programma Metropolis della tv satellitare franco/tedesca Arte, in uno speciale sulla scena artistica della città di Bologna. Il 16 ottobre del 2014 il video di Pleasure, singolo che anticipa l’uscita del nuovo EP, diretto da lacandida (Antonietta Dicorato e Pasquale Sorrentino), viene pubblicato.

Il 3 novembre 2014 pubblicano per la Locomotiv Records l’EP The Tale, in anteprima streaming sul sito di OndaRock già da fine ottobre. Il nuovo mini album, in qualche modo ispirato alla favola di Amore e Psiche di Apuleio, segna un cambio di rotta nelle sonorità della band che si fanno più cupe ed elettroniche grazie anche all’utilizzo di bass synth e batterie elettroniche. Nel giugno 2015 gli Ofeliadorme registrano in Galles (UK) il loro terzo capitolo che vede dietro al mixer Howie B come produttore artistico e Joe Hirst come sound engineer. L’album viene mixato da Howie B e masterizzato da Frank Merritt. Parallelamente la band parte per un tour in Cina, il primo fuori dall’Europa dopo aver suonato nel corso degli anni in Francia, Germania, UK, Svizzera, Belgio. Dopo il successo delle date asiatiche esce il B-side “Jupiter”. Il brano è accompagnato dal video realizzato da Carlotta Piccinini e da un EP di remix a cura di musicisti della scena italiana: Alessandro Gulino, Ezra, Paolo Iocca, Massimo Carozzi, Stromboli, White Raven e Lips Against the Glass.

Il trio è una tra le band italiane selezionate per esibirsi al SXSW ad Austin (TX) nel marzo 2017.Il nuovo full lenght “Secret Fires” viene pubblicato il 17 marzo 2017 per la label londinese HB Recordings/PIAS e in Italia per Al-kemi Records/Warner.Nel maggio del 2017 viene pubblicato da Bowers & Wilkins, in collaborazione con la Real World Records di Peter Gabriel, la versione digitale in alta qualità dell’album “Secret Fires” con due bonus track, il remix di Visions a opera di Nicol, un producer francese, e il remix di Birch realizzato da Dobie, musicista e produttore britannico nonché vecchia conoscenza di Howie B e della sua Pussyfoot Records. Il 29 luglio 2017 si esibiscono al Womad Festival di Charlton Park in Inghilterra, uno dei più prestigiosi eventi di musica e arti presente in tutti e 5 i continenti, condividendo il palco con artisti internazionali quali Rival Consoles, Floating_Points, Portico Quartet, Tom Hickox e Addictive TV.

Mentre continua il tour italiano di presentazione dell’album “Secret Fires”, nel settembre del 2017 tornano nel Regno Unito per partecipare insieme a DJ Krush, Andrea Parkere Beak>al Synthesis Festiva organizzato da Gamma Proforma etichetta discografica e publisher londinese. O

Album

2011 – All Harm Ends Here (A Buzz Supreme/Audioglobe)

2013 – Bloodroot (The Prisoner Record/Audioglobe)

2017 – Secret Fires (HB Recordings, Al-Kemi Records/Warner Italia, PIAS)