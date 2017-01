Ci sono nella nostra realtà quotidiana delle parole, delle espressioni, dei modi di dire, che nascono improvvisamente e si propagano nelle menti di ognuno quasi fossero dei virus. Molti si ricorderanno quando nel 68 quasi ogni frase veniva annunciata da un “nella misura in cui” e l’intercalare dei “cioè” era martellante. Poi , come niente fosse ,queste interlocuzioni sono scomparse nel nulla, come i sogni rivoluzionari. Qualche anno dopo l’espressione “ opinione pubblica” si è dileguata per lasciar spazio allo ”immaginario collettivo” a cui si poteva affiancare un “nell’ottica di”. Qualche anno fa , qualcuno di molto importante, io credo Tremonti ma non ne sono affatto sicuro, si lasciò scappare il termine esaustivo, per significare qualcosa di completo, in cui non c’era altro da aggiungere. Il termine esaustivo andò a spodestare il tanto semplice ed usato “esauriente” che spiegava che si era esaurito qualsiasi altro dilemma sull’argomento. Ritenuto molto più chic, esaustivo è così dilagato come un virus, anche se fa intendere che uno arriva ormai esausto su un argomento , da non saper più cos’altro dire .

Una ragione per cui questi virus verbali si diffondono, è che molti si ritengono più intelligenti e preparati usandoli nella propria vita di tutti i giorni. Ora purtroppo è facile sentire i termini latini “media”, intesi come organi di informazione, pronunciati “midia”, all’inglese o peggio ancora, autentico obbrobrio, “plus” che si trasforma in “plas”. Manifestazioni di ignoranza che vengono contrabbandate per snobismi linguistici.

Dovremmo essere orgogliosi del fatto che idiomi stranieri attingano dal latino per meglio esprimere alcuni concetti ; invece noi abiuriamo la lingua dei nostri avi, per diventare ancor più subordinati all’esterofilia.

Da poco è comparso un nuovo virus linguistico, si tratta dell’” assolutamente sì” , con l’ovvia variante dell’”assolutamente no”.

Una volta ,quando qualcuno chiedeva , per esempio, se nella carbonara ci volesse la pancetta, la normale risposta era “sì” ; ed uno capiva che quell’ingrediente era necessario, punto. Ora la risposta obbligatoria deve essere “assolutamente sì” e l’assolutamente ce lo devi mettere, se no sei un pirla.

Nel campo dell’informazione politica nell’uso di alcune frasi fatte è difficile discernere quanto intervengano i cosiddetti virus verbali e quanto dei diktat autocensori.

Quando si sono scoperti gli orrori del comunismo , ed era impossibile confutarli, tutta la grande stampa si è affannata a parlare delle tragiche conseguenze del “ socialismo reale “; quasi che questa ideologia fosse equiparata ad gufo, ad un ‘aquila od ad un’anatra. Ma uscendo dall’ornitologia, perché il termine” reale” ? Perché il socialismo si era trasformato in una monarchia autoritaria? Perché questa era la tragica realtà ? Perché ancora quando questo si realizza produce morte e distruzione ? Non si sa, l’importante è non associare l’immagine degli orrori con il termine comunismo.

Una volta se accadeva un fatto delittuoso che colpiva la sinistra, si doveva usare l’espressione “di chiara matrice fascista”. La citazione non doveva essere diversa da questa; non doveva mancare, accanto alla parola matrice, il termine “chiara,” manco fosse una birra, per far intendere a chi era diretta la notizia ; era sottinteso che il lettore o ascoltatore, non doveva farsi venire in mente altre supposizioni, perché era già tutto evidente.

Se però il fatto delittuoso colpiva la destra, e ciò era molto più frequente, quando proprio era impossibile tacere la notizia, si iniziava affermando che si “indagava in tutte le direzioni” , stando a significare che quelli lì, fascistoni a prescindere, spesso si fanno male da soli. Poi le “indagini in tutte le direzioni” sono diventate a “360 gradi”, che fa più figo con la citazione geometrica. Naturalmente indagando anche là dove non ci sono colpevoli, perché la logica lo escluderebbe, si perde un sacco di tempo utile, ma questo è un bene perché poi si correrebbe il rischio di trovare davvero i responsabili.

Oggi che fortunatamente le azioni facinorose di elementi di destra sono diventate sempre più rare, con gran dispetto dell’Anpi, restano i fatti delittuosi della sinistra. L’ultimo in ordine di tempo riguarda l’esplosione di un ordigno davanti alla libreria Il Bargello, di destra, a Firenze, costato un occhio ed una mano ad un coraggioso agente di polizia. La logica vorrebbe che i media definissero l’attentato come di “chiara marca comunista”, applicando lo stesso peso e la stessa misura che verrebbe usato nel caso opposto. Ma in Italia esiste un virus, nei confronti del quale non c’è cura e nemmeno vaccino, per cui non è possibile affiancare il termine comunista ad un qualunque evento nefasto.

Ecco così che all’azione terroristica contro la libreria di Casa Pound, viene attribuito l’aggettivo “anarchico-insurrezionalista”. Ora, la storia del movimento anarchico è ricca di eventi anche molto violenti, quasi sempre dimostrativi, gesti isolati talvolta coraggiosi ,talaltra vili, in cui il colpevole ha spesso pagato con la vita o con la reclusione ; ma per trovare un’insurrezione organizzata anarchica occorre risalire fino al 18 marzo 1871 ,ai tempi della Comune di Parigi, ed ancora prima alla rivolta di Spartaco contro i Romani.

Perché allora anarchico-insurrezionalista ? Per non irritare la sinistra comunista e nemmeno gli anarchici stessi, che manco sanno se esistono degli insurrezionalisti nelle loro fila. Noi che siamo molto buoni parliamo di un virus birbantello , che colpisce anche i giornalisti di Mediaset ; contro questi microorganismi non puoi far niente, non è colpa di nessuno, è un male incurabile. Guai a parlare di autocensura, saremmo noi i malati a pensar male. Anche se a pensar male ….