L’altro giorno, con un pomposo titolo in prima pagina, uno tra i più impegnati editorialisti del “Corriere della Sera”, annunziava il riconoscimento Unesco, attribuito ad Adriano Olivetti, che “si pensava come un incrocio tra un principe rinascimentale e un educatore. Sognava e programmava insieme”. Il centro industriale è stato inserito al 54° posto tra i siti del nostro Paese nel “patrimonio dell’Umanità”.

Tutto l’articolo e il correlato apparato propagandistico risentono dell’enfasi snobistica dell’intellettualità radicale e di sinistra, personificata ai livelli sommi dalla Borletti Buitoni.

Sin dalle battute di avvio la nota, a dir poco, tenta l’annichilimento critico. Olivetti è così presentato a noi, comuni mortali battezzati e cresimati, “padre ebreo, madre valdese, antifascista, potrebbe sembrare anti – italiano. E’ invece uno dei protagonisti della Ricostruzione del nostro Paese”.

Eppure a leggere gli ulteriori passaggi, emerge il ridimensionamento, il fragile decollo delle iniziative, collegate e determinate, nonostante il pedigree sbandierato, al ruolo italiano di “Paese vinto” subordinato al “Paese vincitore, l’America”.

In tutta chiarezza si perderebbe di serietà, se si seguissero le voci, le illazioni sulla scomparsa improvvisa, non seguita da un controllo autoptico, di Olivetti e sulla morte tragica, caricata di ombre, dell’ingegnere Mario Tchou, suo principale collaboratore. Secondo alcuni esse sarebbero state orchestrate dagli Stati Uniti a favore della propria industria.

In ogni caso ipotesi aperte. Ma Adriano Olivetti — al di là delle postume mitizzazioni — non può essere rinchiuso nella narrazione sinistrosa. Fu un personaggio complesso quanto luminoso che condivise gran parte della “modernizzazione autoritaria” mussoliniana e che, nel dopoguerra, non s’inscrisse nelle liste dei “vincitori”. Anzi, le snobbò. Come raccontano le carte, i documenti il suo progetto politico “Comunità” affondava le radici nel “corporativismo integrale” di Bottai e Spirito. Gli Agnelli lo detestavano. Ed è già un titolo di merito. In ogni caso vi torneremo.

Ma lascia onestamente interdetti avanzare ipotesi di tanta dietrologia in una Italia, negli stessi giorni impegnata nel riconoscere con la scomparsa dell’”agenda rossa” di Paolo Borsellino “il più grande depistaggio della storia”.

Il risultato conseguito a Manama nel Bahrain durante l’annuale riunione del Wordl Heritage Committee (Whc) dell’Unesco, infiorettato dalle valutazioni dei politici, identiche per enfasi, a quelle di ieri e dell’altro ieri, viene immeschinito al massimo dall’intervento del ministro per i beni culturali e le attività culturali, in grado soltanto “di dedicare un pensiero speciale a Gianroberto Casaleggio, che iniziò a lavorare alla Olivetti come progettista di software e da Olivetti mutuò i valori fondanti del M5S”.

Sul sito “Google” alla voce “villaggi industriali” sono riportate ben 54 mila voci. Tra di esse sono ricordati , oggi ignorati o sottovalutati con aggettivazioni banali, il modello realizzato da Alessandro Rossi negli anni Settanta del XIX secolo a Schio, e il villaggio Crespi d’Adda “una vera e propria cittadina completa costruita dal nulla dal padrone della fabbrica per i suoi dipendenti e per le loro famiglie”. Il piccolo mondo “perfetto”, contemporaneo a quello di Rossi, dal 1995, cioè 23 anni prima di quello di Olivetti, appartiene al Patrimonio Unesco.