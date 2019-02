Nuovo incidente nelle acque di Gibilterra: un pattugliatore della Marina militare spagnola ha ordinato domenica pomeriggio a due navi civili britanniche ancorate davanti alla Rocca di lasciare «le acque territoriali spagnole», suscitando la reazione della Royal Navy che gli ha mandato incontro due unità per allontanarlo. Lo hanno reso noto le autorità del possedimento britannico. In una registrazione della conversazione audio diffusa dal quotidiano Gibraltar Chronicle, si sente l’equipaggio del pattugliatore “Tornado” che ordina alle navi ancorate sul lato orientale della rocca di «lasciare le acque territoriali spagnole».

Le due navi però, seguendo le istruzioni dell’Autorità Portuale del territorio britannico d’oltremare, non si sono mosse; la Royal Navy ha fatto uscire una lancia e un gommone per andare incontro al “Tornado” che si è lentamente allontanato dalla zona «con gli uomini alle postazioni sulle mitragliatrici». Il fatto è stato definito «folle» da un portavoce del governo di Londra perché accaduto «nelle acque territoriali britanniche». A sua volta il ministero degli Esteri di Madrid ha negato qualsiasi tipo di incidente e ha precisato che il “Tornado” «svolgeva le missioni che gli sono abituali». Territorio britannico dal 1713, Gibilterra è costantemente rivendicata in tutte le sedi internazionali dalla Spagna.