Rai FICO: ALDE? UN ERRORE, M5S NON FA ALLEANZE La vicenda Alde nell'Europarlamento? "Non lo sapevo" che fosse in preparazione l'adesione e "lo reputo un errore". Lo afferma Roberto Fico (M5S), intervistato da Maria Latella su SkyTg24. E sottolinea: "Non siamo un Movimento che fa alleanze", in Ue il "nostro posto vero è nei non […]