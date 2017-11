Nave Virginio Fasan – impegnata nell’Operazione Atalanta – ha intercettato e sottoposto a fermo un gruppo di sei persone sospettate di atti di pirateria. I sei, tutti di nazionalità somala, a bordo di due piccole imbarcazioni, avevano tentato l’abbordaggio nei giorni precedenti di un portacontainer e di un peschereccio d’altura, battenti rispettivamente bandiera Panamense e delle Seychelles. Gli eventi si sono svolti tra il 17 e 19 novembre a circa 320 miglia nautiche a sud est dalle coste somale all’altezza della città di Mogadiscio, in Oceano Indiano.

Oltre alla fregata italiana, con l’elicottero di bordo ed il team della Brigata Marina San Marco, all’azione ha preso parte anche un aereo da pattugliamento marittimo spagnolo (MPRA), appartenente anch’esso alle Forze Europee dell’Operazione Atalanta.

Nave Fasan stava svolgendo un pattugliamento a circa 60 miglia nautiche dalla costa sud della Somalia, quando è stata avvisata che era in corso un attacco pirata al portacontainer. L’unità militare si è diretta verso la posizione dell’evento, mentre veniva ordinato all’aereo da pattugliamento spagnolo di sorvolare la stessa zona di mare per effettuare una ricerca approfondita in area. Lo stesso velivolo è stato informato che un altro peschereccio era stato attaccato da un gruppo di pirati armati.

Intensificando le ricerche in area l’elicottero di bordo di nave Fasan è riuscito ad identificare due piccole imbarcazioni in una posizione coerente e correlabile con quella degli avvenuti attacchi.

Una ispezione delle imbarcazioni ha consentito di identificare i responsabili degli attacchi alle unità mercantili. In seguito al fermo, i sospetti pirati sono stati portati a bordo della fregata Virginio Fasan in attesa che si concludano ulteriori accertamenti allo scopo di confermare la possibilità di perseguirli legalmente in virtù degli accordi internazionali esistenti in materia tra l’Unione Europea e gli Stati costieri maggiormente attivi nel contrasto al fenomeno della pirateria.

Fonte Marina Militare