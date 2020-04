C’è da rimanere allibiti, stupiti ed increduli di fronte all’editoriale di Angelo Panebianco “I nemici inventati (e veri)”, Dopo una noiosa e poca accorta sopravvalutazione dei contrasti Nord /Sud con una classista denunzia della “divisione culturale e ideologica fra gli amici e i nemici della società industriale”, da affrontare con serietà, o diciamo apertamente con lucidità, Panebianco tocca il culmine non riuscendo e non volendo identificare la radice e l’origine della pandemia.

Una frase è sintomatica di questa arruffata analisi, di questa ottusa bocciatura delle regioni meridionali: “Sono le regioni del Nord (ma del Centro, come le Marche e la Toscana [Umbria, Abruzzo e Lazio sono pura zavorra!], che devono ripartire. Perché è lì, soprattutto, che si produce e si esporta, è lì il forziere d’Europa, sono quelli i territori integrati nelle catene globali del valore. Proprio per questo sono state anche le regioni più colpite dal virus”. Che spiegazione lucida e sensata di una realtà inesistente!

Ma in questo mare sterminato di analisi troppo spesso arroganti ed inconcludenti, di provvedimenti spericolati e carichi di ripercussioni incalcolate, completamente trascurati ed archiviati con un freddo, burocratico e comodo “rinvio a settembre” è stato il problema cardine per il futuro della società, quello scolastico, o meglio dell’istruzione.

In una lettera, pubblicata dal foglio di via Solferino, si centra il nodo in termini logici e di grande assennatezza, si registra l’incongruità, l’arroganza e la contrapposta superficialità del provvedimento assunto dalla ministra, di cui sono note e troppo facilmente dimenticate le vicende accademiche. La lettrice sostiene infatti che “l’incredibile fiducia riposta in queste settimane nell’uso costante di ciò che è lo smart learning francamente non convince. Qualche esempio. I bimbi della materna, privati di una socialità indispensabile per un avvio alla relazione sociale tra pari, non posso ricompensati da telefonati di buone maestre. I bambini della primaria sono quelli che hanno più bisogno del contatto diretto con compagni e docenti. I ragazzi con disabilità [il loro numero è colpevolmente ignorato] ricevono attenzioni dai docenti di sostegno, ma qui la lontananza fa regredire. Quindi il riconoscimento di una passione demagogica, divenuti di colpo tele docenti si accompagna al timore del danno da una spropositata retorica per la nuova modalità didattica che in una scuola ritrovata [chissà quando in questo clima e con questi governi?] può costituire un ottimo strumento integrativo di istruzione, ma solo un dispositivo, non la sostanza. Di teledocenti si può abbondare ma di “insegnanti”, quelli che lasciano il segno vivo nei discenti, non possiamo fare a meno”.

L’analisi non riguarda gli istituti medi e superiori. In essi il quadro è desolante e le misure adottate non sono altro che la caricatura grottesca della scuola autentica.

L’Accademia della Crusca, dalla vita plurisecolare, stimata ed apprezzata nel mondo, con un appello firmato da 3 illustri docenti, auspica, in tempi quanto mai ravvicinati, “un ritorno migliorato all’attività educativa ordinaria, in analogia a quanto si cerca di fare nel settore sanitario”. Rita Librandi, Claudio Giovanardi e Francesco Sabatini sottolineano che “molti sono ormai gli studi che hanno dimostrato quanto sia importante, per lo sviluppo della capacità cognitive, conservare l’apprendimento della scrittura manuale”.

Può addirittura capitare, in questa circostanza, di concordare con Antonio Polito, il quale, in una nota di una pagina interna del “Corriere”, ha rivendicato l’appartenenza “alla categoria di coloro che non hanno ancora ben capito perché un po’ alla volta in Italia riaprirà tutto tranne che le scuole”. Nella stessa vicenda ancora una volta la Meloni e l’autocrate leghista sono stato silenti. L’esponente lombardo ha rivendicato per l’inutile e tutta democristiana “arte del dialogo, della pacatezza e del velluto” la presentazione di ben 204 emendamenti, concordati “con commercianti, agricoltori, medici, sindacati”. Neanche uno si è preoccupato del mondo della scuola.

Gli anni futuri, permanendo questo clima e questi governi o giallorossi o gialloverdi, privi di qualsiasi sensibilità culturale, si prospettano unicamente desolati e desolanti.