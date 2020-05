Con superficialità incredibile, stando ad alcuni sondaggi e al loro peso quanto mai opinabile, un credito assurdo, infondato e totalmente immeritato viene attribuito al presidente del Consiglio, il c.d. “conte Tacchia della Capitanata”, che ha atteso oltre un mese dalla dichiarazione dello stato di emergenza, pubblicato il 1° febbraio scorso sulla “Gazzetta Ufficiale”, per fissare misure di lotta contro la pandemia, con le conseguenze, patite da tutti, dall’esito infinito e sconvolgente.

Di fronte alla situazione, al momento scemata di virulenza, al pari di quanto accaduto nelle nazioni della terraferma continentale, rimangono gravi, nebulose, senza enfasi drammatiche, per il prossimo anno scolastico, la condizione e la prospettiva dell’istruzione.

Il direttore del foglio di via Solferino, Luciano Fontana, si distingue per senno, misura e attenzione reali ai problemi del Paese. In una sua “risposta” ad un lettore, nota con parole adeguate la mancanza di “governanti seri e razionali che ci trasmettano l’energia necessaria a superare questa fase”. Il direttore avverte con motivazioni inoppugnabili che “un punto di partenza potrebbe essere quello di mettere fine alla confusione di questi giorni: annunci a ripetizione, con fughe in avanti e retromarce, dietro le quali si nasconde spesso [perché non dire, sempre?] l’assenza di una strategia precisa per far ripartire con regolarità l’anno scolastico”.

Ho modo di ascoltare in questi mesi le lezioni impartite da mia moglie agli allievi di due scuole medie inferiori di due centri presso Tivoli ed ho notizia da insegnanti amiche di scuole superiori. Comuni alle docenti sono il fastidio, la noia e la delusione per fatiche sterili e deludenti con allievi distratti, svogliati e spesso irridenti.

Fontana conclude, sottolineando senza retorica e senza enfasi, che “la scuola e la formazione sono troppo importanti (e lo abbiamo in questo bruttissimo periodo) perché vengano lasciate a confusione e improvvisazione”. Il quadro del disordine, della devastazione culturale e dell’inaridimento didattico appare palmare, inoppugnabile e dettagliato nell’editoriale di Walter Lepini, ancora sul “Corriere della Sera”.

L’ordinario di Letteratura greca presso l’Università di Genova non sottrae certamente meriti agli insegnanti, sorpresi dall’ inopinato “libera tutti”, deciso dall’esecutivo con l’inadeguata Azzolina, candidata con il commissario all’emergenza Arcuri all’Oscar planetario dell’antipatia. Lepini formula un pronostico facile, direi scontato: gli esami e gli scrutini non saranno altro che “una pantomima”, tanto che si prevede sia una fatica immane la composizione delle farsesche commissioni con i presidenti introvabili.

Il cattedratico ligure si schiera ovviamente a tutela della scuola, per la quale si profila “dover dimostrare che opporsi alla trasformazione dell’emergenza in normalità non significa essere misoneisti, giapponesi attardati nella giungla, nemici delle nuove tecnologie”. Lapini si congeda con un bilancio amaro e severo, basato sul conformismo dilagante e sull’asservimento ai potenti o meglio prepotenti di turno nel palazzo di viale Trastevere: ”già si infoltisce la falange dei colleghi “responsabili”, dei collaborativi, di quelli che se l’istituzione ti chiede un passo, loro pedalano fino a Pinerolo, e che, con il tono intimo casual dei rispondi -a, tutti non richiesti, con l’ottimismo trillante e la freshness di chi sa che domani si troverà dalla parte giusta, ti spiegano che con questa didattica a distanza in fondo non si stanno trovando male, anzi bene, anzi meglio di prima: una meraviglia, un traguardo, altro che un ripiego. E magari, per parafrasare Pavese, non lo fanno per opportunismo, bensì sono così furbi da crederci davvero”. Quanta miseria, quanta meschinità! Quale grigio futuro si prepara?