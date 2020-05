Non so da voi, ma dalle mie parti la modalità con la quale viene indossata la mascherina anti-coronavirus, è “variabile”. Tra tanti che la portano “secondo regolamento” (che copra bocca e naso), ve ne sono altrettanti che la lasciano ciondoloni sul mento. Certo, la mascherina può essere utile o anche indispensabile, in luoghi chiusi e affollati, per impedire – o ridurre – i potenziali contagi di Covid-19. Non hanno invece senso, all’aperto, quando si cammina per i fatti propri in strada, in un parco, sulla spiaggia. È umanamente comprensibile che ci siano persone che la mal sopportino: cominciano a esserci temperature estive e con le mascherine si respira male; secondo alcuni specialisti sono persino nocive, perché accumulano batteri e obbligano a respirare anidrite carbonica.

Chi indossa la mascherina, “sotto la bocca”, per tirarsela su quando davvero è indispensabile, lo fa principalmente perché è oggettivamente fastidiosa. Non escludo però che per qualcuno possa essere anche un “gesto di ribellione”. Indossarla in modo irregolare è ancor più “ribelle” che non indossarla affatto. Non portarla può significare che l’hai dimenticata. Portarla sul mento, diventa un simbolo di protesta. Di fatto, la mascherina è un “burqa salutista”. Difficile convincere le persone al “distanziamento sociale” dopo trent’anni di retorica sulla “società aperta”. Ancor più arduo imporre a una ragazza giovane e carina di nascondere il proprio viso dietro “al velo”.

Anche per questo, per rendere quasi piacevole la situazione, stanno spuntando mascherine “diverse”, variopinte, “fantasia”; la mascherina è diventata “trendy”; ci stanno gradualmente abituando all’idea ch’essa diventi “la norma”; celare il proprio viso, annullare la propria identità individuale in un processo di omologazione talebana.

Ma problemi ben più gravi ci schiacciano. Entriamo nel merito: il governo italiano giallorosso ha inizialmente sottovalutato i rischi di pandemia, lasciando le frontiere aperte ed esponendo i cittadini italiani al pericolo; nella mia regione Toscana, addirittura, il Governatore Enrico Rossi bollò a suo tempo le opposizioni, che chiedevano di prendere le dovute precauzioni, di “fascioleghismo”. Quando però il virus si è propagato mietendo vittime, il governo grillo-piddino ha recluso l’intera popolazione per due mesi. Questo ha generato una crisi economica pesantissima.

Nel frattempo il governo Conte bis, non ha fatto un fico secco per aiutare tutti quegli italiani che si sono improvvisamente trovati in difficoltà economiche, e oltretutto, ad aggravare la situazione, si sommano le misure imposte dalla cosiddetta “fase 2”. Non è difficile capire, infatti, che applicare le regole del “distanziamento sociale” a tutte le attività commerciali e produttive, significa darle il colpo di grazia finale, perché, nella maggior parte di costoro, la riapertura a queste condizioni, le condanna ad avere più costi che profitti. In alcuni casi, il “distanziamento sociale”, è pressoché “irrealizzabile”, oserei dire, demenziale.

È in questo contesto di grave disagio generale, con un governo non eletto che, di fatto, si è preso “pieni poteri”, in un periodo di crisi economica ogni giorno più grave, in questa lunga fase di soffocamento delle libertà democratiche e di limitazioni dei diritti civili, che stanno emergendo delle “reazioni”. Le opposizioni parlamentari di Fratelli d’Italia e della Lega (Forza Italia non pervenuta), si stanno organizzando per delle manifestazioni di piazza che dovranno essere definite nei dettagli.

Ma nel frattempo, qualcosa si è già mosso. Mi riferisco al nuovo fenomeno delle cosiddette “mascherine tricolori”. In questi giorni, infatti, si sono tenute delle manifestazioni in diverse città d’Italia: pacificamente, indossando regolarmente le mascherine (che coprivano bocca e naso), e – appunto – cromaticamente “tricolori”, per evocare simbolicamente un sussulto di patriottismo disperato. Queste manifestazioni, vedono l’adesione consistente di numerosi esponenti delle categorie particolarmente tradite dall’esecutivo: commercianti, partite Iva, lavoratori dipendenti, che non hanno ancora visto un euro di Cig.

La manifestazione più importante si è avuta a Roma, in Piazza del Popolo, dove però, le forze dell’ordine hanno provocato il caos, perché con le loro camionette hanno costretto i manifestanti a retrocedere, provocando, di fatto, un assembramento. Le forze dell’ordine hanno quindi paradossalmente causato il disordine anziché garantire il “distanziamento sociale”. Le televisioni non hanno fatto cenno del grave episodio. Solo grazie al Web è stato possibile vedere i video dell’episodio, senza censure.

Tra i pochi che hanno comunicato la notizia, Il Secolo d’Italia, diretto da Francesco Storace. Non è mia intenzione con quest’articolo, prendere di mira gli uomini in uniforme che – di fatto – hanno eseguito gli ordini, bensì, critico vigorosamente chi ha impartito quegli ordini, e mi chiedo se siamo ancora in un Paese democratico o stiamo scivolando sempre più in una dittatura comunista. Tra le forze dell’ordine sta crescendo il malumore: molti di loro sono sempre più a disagio nel dover eseguire ordini che definire discutibili è un eufemismo.

Ci auguriamo che chi ci governa non arrivi a mettere italiani contro italiani, e che le forze dell’ordine, siano fedeli alle leggi costituzionali e non ai politici di turno, che facciano rispettare la legalità senza andare contro i cittadini, e che l’ordine sia sempre affiancato alla giustizia e alla libertà. Noi certo, non rinunceremo a scendere in piazza se continueremo a non essere ascoltati da un governo in bilico tra inettitudine e malafede, consapevoli che la lotta per difendere il nostro benessere e le nostre libertà potrebbe essere lunga e difficile. Ma noi non molliamo.