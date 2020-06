Interessante, centrata, obiettiva e coraggiosa, perché anticonformista è senza ombra di dubbio l’intervista del professore Luca Ricolfi, da utilizzare anche per ridicolizzare l’ennesimo show del “presidente” del Consiglio, contro cui si sono posti con decisione e con durezza i due movimenti di opposizione (il terzo, FI, è chiaramente ormai doppiogiochista).

Il sociologo e politologo torinese ha risposto ad una serie di domande a partire dal giudizio sul capo del governo, “piovuto dal cielo”, considerato “non la persona giusta per imprimere una svolta”, come i fatti ci dimostrano quotidianamente e sul governo gialloverde, caratterizzato da una linea assistenzialistica, da misure fiscali di entità irrisoria e da un inutile, inconcludente condono fiscale, utile solo a ben individuate aree elettorali, Sul futuro del M5S il collega non vedrebbe futuro, anche se a farlo sopravvivere è l’inconcludenza delle “forze attualmente in campo”.

Nel confronto tra le due fazioni contrapposte, ritiene la sinistra “un camaleonte senza vergogna di sé” e la “destra, incapace di mutamenti”, principalmente, aggiungiamo noi, per colpa del ruolo frenante da sempre esercitato da Berlusconi.

Il Covid – 19 “in salsa giallorossa ci lascerà molto più poveri di prima, e soprattutto sempre più lontani dagli altri paesi avanzati”. Al quesito sull’impreparazione nazionale, Ricolfi fornisce una risposta, sintesi dell’intero, “nei passaggi cruciali (fine febbraio – fine aprile) destra e sinistra, salvo modeste eccezioni, si sono ritrovate dalla medesima parte della barricata, schierate con il partito della riapertura, che poi fondamentalmente è il partito del PIL [quello che conta],

In altre parole l’area destra, condizionata dal liberalcapitalismo, ha dimenticato la sua la sua impronta sociale, disattenta alle preoccupazioni dei piccoli imprenditori, dei commercianti e dei professionisti soffocati. Sulla ripartenza poi Ricolfi è assolutamente perplesso per una sconfortante quanto evidente “mancanza di trasparenza e verità”. “C’è stata – sottolinea l’intervistato – ideologia [ovviamente condizionante di sinistra] , all’inizio, nel non voler mettere in quarantena chi arrivava dal Cina”

Posto di fronte all’alternativa autonomia – accentramento, da piemontese si dichiara terrorizzato per un ampliamento del regionalismo. Si cadrebbe in una squalificante mortificazione storica, se si sorvolasse – formidabile volano di progresso – sull’enorme mole di infrastrutture costruite nel Veneto a vantaggio di aree dominate dallo Scudo Corciato (un esempio fra i tanti l’autostrada Pi (Piccoli) – Ru (Rumor) – Bi (Bisaglia)). A quanti guardano con irrisione i critici di destra e leghisti, Ricolfi esprime acuti timori per un fallimento dello Stato, dal momento che “questo governo sta prendendo con molta allegria soldi che non ha, e prima o poi i mercati, ancora più delle autorità europee, ci chiederanno il conto”. Esprime poi una considerazione [ovvia ed immancabile] negativa sull’Europa “macchina burocratica lente, guidata da un’oligarchia priva di ogni slancio ideale” e boccia i provvedimenti scolastici meramente “assistenziali”, senza programmazioni realizzabili.

Alla richiesta di un giudizio sull’atteggiamento assunto dagli italiani durante la quarantena, il collega lo ritiene condizionato da una paura deprimente, originata dal lungo assoggettamento alla dittatura psicologica cattocomunista – radicale: “Gli italiani mi hanno sorpreso per la loro docilità e il loro scarso amore per libertà e democrazia. Abbiamo bevuto tutto ciò che le autorità ci dicevano, senza pretendere l’unica cosa che dovevamo pretendere: serietà e trasparenza. Possiamo lamentarci fin che vogliamo del governo Conte e della sua “costituzionalità” (così lo ha qualificato un giurista eminente come Sabino Cassese) ma resta il fatto che lo abbiamo digerito più che bene, come cittadini e come mass media: in democrazia, ogni popolo ha i governanti (e i giornalisti) che si merita”.