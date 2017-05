Manifestazione di Milano, per il PD più domande che risposte. La manifestazione milanese “pro-migranti”, organizzata da varie sigle del terzo settore, ha visto una massiccia partecipazione di figure istituzionali del PD lombardo e nazionale. Eppure, molti partecipanti – specialmente dei centri sociali – hanno contestato Governo e PD.

Il Partito democratico, trascorso più di un decennio dalla sua nascita, è un partito? O un insieme di correnti? L’impressione è che, malgrado continue (in)digestioni, resti più una somma che una sintesi.

Le (dichiarate dagli organizzatori) centomila persone della manifestazione guardano al PD come al loro partito, come a un interlocutore o come un avversario? Specialmente: che rappresentanza politica hanno?

Il tema non è secondario: occorrerebbe capire se questa manifestazione è un’occasione per esprimere “principi e ideali” che rischiano di restare astratti, o se invoca concetti e progetti specifici.

Ad esempio, l’integrazione degli stranieri deve avvenire a livello economico-lavorativo, a livello culturale o entrambi? Vanno omologati o vanno mantenute differenze anche importanti, forse incompatibili con le nazioni occidentali – penso alla condizione femminile? Quale modello di Nazione si propone in entrambi i casi?

Se da un lato nessuno (sano di mente) si diverte a pensare alle persone che muoiono in mare, dall’altro lato è il Viminale, non Matteo Salvini, a stabilire che più di 200.000 immigrati l’anno semplicemente non sono gestibili e che provocherebbero scompensi sociali ed economici per l’Italia. Il motto dell’accogliamoli tutti, insomma, è appunto solo un motto, o un programma politico, e di chi?

Su questo punto è necessario che il PD faccia rapidamente chiarezza, come forza di governo che partecipa a manifestazioni (anche) contro il governo.

Il sistema dell’accoglienza appare già oggi praticamente al collasso, le inchieste delle Procure, non Salvini, dimostrano quanta criminalità e malaffare ci siano dietro la gestione dei migranti. C’era bisogno delle Procure per immaginarlo? C’era bisogno dei rapporti europei per comprendere che far entrare decine di migliaia di persone non identificate può costituire un rischio? Per il PD la risposta è sì, ma anche no.

Il grosso malinteso (in buona o cattiva fede lo decida il lettore) è puntare il dito solo contro i migranti o, alla rovescia, aprire le braccia ai migranti indiscriminatamente. Il problema non sono i migranti in sé. Il problema è l’Italia il luogo in cui arrivano: per questo non ci si può accontentare dei proclami di principio. Duecentomila immigrati l’anno non hanno lo stesso impatto sulla Cina che avrebbero sulla Svizzera; duecentomila laureati non hanno l’impatto che avrebbero duecentomila operai. Porre l’attenzione sui migranti, pro o contro, significa rischiare di sottovalutare il punto vero della questione: la sostenibilità dell’accoglienza.

Questo in una manifestazione forse non si può dire, né affrontare; ma lo si deve fare nelle sedi politiche, istituzionali, governative. La destra, che vuole governare l’Italia, deve chiarirsi le idee e proporre modelli realistici; la sinistra, che già governa l’Italia, dovrebbe smetterla di fingere di stare da entrambi i lati del campo, in una fuga più che verso il centro verso ogni luogo, per potere camaleonticamente fare tutto e il contrario di tutto.