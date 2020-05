Bertolt Brecht fa dire al suo Galileo Galilei : “Felice il paese che non ha bisogno di eroi” e, in tempi più recenti , Francesco Guccini canta: “ gli eroi sono tutti giovani e belli”. Ma siamo proprio sicuri che sia effettivamente così? Nella mia vita non ho mai incontrato un popolo che, pensando al proprio futuro e volendo avere un minimo di certezze o di speranza, non facesse riferimento ai suoi eroi, alle persone cui dare fiducia per la coerenza, dirittura morale e capacità di azione dimostrate nel corso della loro esistenza. E’ stato così per i trecento spartani che si sono opposti all’imponente esercito persiano al Passo delle Termopili. Siamo per altro sicuri che fossero tutti giovani e belli ma soprattutto importa qualche cosa tutto questo?

Quello che conta è che per tutto il mondo, per tutti noi che li abbiamo sempre ammirati per il loro indomito coraggio, resteranno sempre e comunque giovani e belli. E non erano forse degli eroi quei protomartiri cristiani che hanno affrontato l’estremo martirio pur di non abbandonare la fede in cui credevano e che il potente Impero Romano non voleva venisse praticata? Quanti anziani, donne ed anche bambini sono stati uccisi dai leoni nelle arene o crocifissi ai lati delle strade consolari? Non meno eroico era stato l’atteggiamento di un altro grande condottiero, quel Vercingetorice che giunge all’estremo sacrificio della propria vita sperando di riuscire a salvare la libertà del proprio popolo. Poco importa se ci riesca o meno, l’importante è rappresentare, ancora adesso, un simbolo per tutti coloro che difendono il proprio onore e la propria indipendenza.

Erano forse sicuri di vincere quei tredici scalcinati cavalieri italiani che si opposero ai temibilissimi rappresentati francesi nella disfida di Barletta per l’onore di quella che non era ancora Italia? Sicuramente no, e probabilmente non erano neanche tutti giovani e belli, ma non potevano fare altrimenti perché credevano in qualche cosa di superiore alla vita o alla morte.

Possiamo dire la stessa cosa per chi combattè la battaglia di Lepanto contro i velieri musulmani, per il giovane torinese Pietro Micca che, nel 1706, preferì saltare in aria con i venti chili di polvere da sparo che aveva con se pur di non far entrare le truppe francesi all’interno della cittadella fortificata che i sabaudi stavano difendendo. Un santo, ma anche sicuramente un eroe, è stato Francesco d’Assisi, perché soltanto un eroe poteva opporsi al potere pontificio della Chiesa di allora per diffondere il proprio credo nell’amore, nella carità e nella povertà.

Non sono forse stati eroi quei combattenti italiani che difesero strenuamente con le unghie e con i denti le loro posizioni a Giarabub ed El Alamein?

E’ stato e sarà sempre così, tanto è vero che in quello che è chiamato il Palazzo della Civiltà Italiana, o anche Palazzo del Lavoro, costruito all’Eur in pieno periodo fascista, c’è scritto a caratteri cubitali: “Un popolo di Poeti,, di Artisti, di Eroi, di Santi, di Pensatori, di Scienziati, di Navigatori e di Trasmigratori”. In ogni settore bisogna avere la volontà di impegnarsi al massimo , fino al limite estremo delle proprie forze per poter ottenere i risultati che ci si è posti come obbiettivo. Tutti i santi giorni della propria vita perché è in quella che viene definita “normalità” che si diventa veramente “eroi”.

La dimostrazione l’abbiamo avuta in questi mesi in cui siamo stati assaliti da un nemico invisibile, che ci ha messo alle corde, che ci ha portato via migliaia di persone fra cui anche tantissimi amici, i nostri anziani, chi ci sapeva far emozionare con le storie della propria quotidianità. Si il coronavirus ci ha tolto tanto ma ci ha dato anche tantissimo. Ci ha dato la possibilità di continuare a credere che accanto a noi ci sono ancora gli eroi, quella gente che, senza squilli di trombe e, purtroppo, senza neanche poter contare su capi responsabili che fornissero loro le giuste indicazioni per contrastare il nemico, ha preferito morire piuttosto di abbandonare chi era affidato alle loro cure. Sto parlando delle centinaia di medici, infermieri, personale sanitario che non hanno abbandonato la trincea loro affidata. Sono quelli per cui, i primi giorni del contagio, abbiamo visto gli striscioni alle finestre, gli applausi a mezzogiorno, poi, poi basta. Sono diventati anche loro solo ed esclusivamente un numero, un numero che aumentava ogni giorno ed entrava a far parte delle fredde statistiche.

E’ stato in quei momenti che mi è venuta in mente una persona, sconosciuta ai più ma che mi ha insegnato tanto nella vita. Si chiamava Gina Romeo ed era già anziana quando l’ho incontrata per la prima volta. Era una ex ausiliaria della Rsi e sarei rimasto giorni interi a sentirle raccontare quelle tragiche storie che lei mi descriveva pur con tanta pace e normalità. E’ stata in una di quelle occasioni che mi venne spontaneo chiederle: “Gina ma come hai fatto a resistere a tanto sangue e tanta violenza nei tuoi confronti”? La sua risposta la conserverò sempre nel mio cuore. “Roberto, ma io non ho fatto niente, ho compiuto solamente il mio dovere”.

Grazie Gina e grazie a tutti quelli che in questi mesi dolorosi sono morti per aver semplicemente compiuto il loro dovere. Finchè ci sarà gente così questo Paese potrà guardare con speranza al proprio futuro. Perché noi non sappiamo neanche chi sono, fino a quando non arriva realmente il momento del bisogno, ma possiamo stare tranquilli che esiste sempre qualcuno che continuerà a compiere: “solamente il proprio dovere”.