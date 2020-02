Sono nato a Tivoli a poco più di un anno di distanza dal tremendo bombardamento angloamericano, che il 26 maggio 1944 devastò la città e provocò la morte di circa 600 inermi, indifesi ed innocenti cittadini di tutte le età e le classi sociali.

Personalmente, in maniera del tutto isolata, ho sostenuto negli anni e sostengo la necessità di ricordare quei morti con la solennità e con l’eco, pari a quelle con cui sono stati e continuano ad essere giustamente conservati ed additati alle giovani generazioni le vittime delle Fosse Ardeatine e delle altre stragi compiute dal 1943 in avanti.

Nelle loro ricorrenze non sono mai mancati telegrammi e attestati solenni e addirittura visite dei presidenti della Repubblica e delle autorità politiche, assenti invece negli anniversari dei bombardamenti angloamericani, oggi ad oltre 70 anni di distanza, ricordati da frettolose commemorazioni civiche, dal sapore obbligato.

A questi momenti ineludibili e incancellabili della nostra storia non solo civica ma nazionale, assieme all’incredibile massacro compiuto dai “cow boys” dell’aria sulla funivia del Cermis e alla barbara detenzione di Pound, è corso il pensiero nel leggere le dichiarazioni precipitose e irriflessive, pronunziate nel corso della sua visita negli Stati Uniti, dall’esponente di punta del movimento (attenti a non farlo diventare un minestrone) politico di destra o sedicente tale.

La Meloni è arrivata a prospettare l’importazione in Italia della ricetta “vincente” di Trump e a “scoprire” la necessità di difendere quell’”orgoglio dell’identità”, che “nelle altre nazioni del mondo sta dando ottimi e ottimi frutti”, proteggendo con un sorprendente ordine di gradualità, “i nostri prodotti, le nostre aziende, i nostri confini e le nostre famiglie”, come non esistessero, prima del 1492, cultura e tradizioni italiane.

Ma al di là della polemica, speriamo occasionale, è da consigliare all’onorevole Meloni, la lettura di 2 volumi, quello di Giorgio Bonacina, seppure incompleto, Obiettivo: Italia. I bombardamenti aerei delle città italiane dal 1940 al 1945, e quello di Arrigo Petacco, Quelli che dissero no. 8 settembre 1943: la scelta degli italiani nei campi di prigionia inglesi e americani, in cui sono descritte le pesanti conseguenze fisiche e psicologiche, subite dai militari, nostri connazionali, rimasti fedeli all’”idea”.