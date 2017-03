“Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiero”. Dopo le dichiarazioni di Quagliariello, pur sempre professore universitario, e poi di Toti, fortunoso governatore della Liguria, sul “partito delle destre”, non possiamo non ricordare a noi stessi, non certo ai due personaggi ora citati , sommessamente e timidamente i versi del Purgatorio dantesco e due altri toscani, questi davvero intelligenti, Nicolò Machiavelli e Francesco Guicciardini.

L’Italia, se si arrivano a prospettare certe ipotesi, più che astratte, astruse, infondate e soprattutto antistoriche, non è più uno Stato nè una nazione ma solo una terra da conquistare e da colonizzare con metodi ed indirizzi impossibili da trapiantare.

Un conto è la struttura politica, radicata e secolare dei conservatori inglesi, forte e decisa sul piano delle idee, un altro è quella più fragile, confusa, nebulosa e lontana dalle tradizioni europee dei repubblicani americani.

Desta quindi stupore, incredulità e, per dirla francamente, fastidio, che si tenda, per sanare un quadro deteriorato e frammentato, a nuove strategie, costruite sui partiti “coalizione” o sulle federazioni “strette”, eredi non remoti di una rediviva “balena bianca” o “armata Brancaleone”.

D’altro canto è sufficiente seguire le vicende nebulose, le diatribe interminabili, i conflitti tutt’altro che ideali o ideologici, ma esclusivamente personalistici e di potere in corso nel PD, per rendersi conto della gravità della situazione che i politici delle parti in campo sono ben lungi dal saper risolvere dopo la tremenda lezione impartita dal 62% degli italiani elettori il 4 dicembre scorso.

Interessante, apprezzabile e condivisibile se fossero riempite le caselle nominative c dei responsabili è l’editoriale di Pier Luigi Vercesi sul supplemento settimanale del “Corriere”: “Dobbiamo riprogrammare i valori morali ed economici su cui si fondano le società democratiche, altrimenti imploderanno. E’ un problema immenso, che non prescinde dalle tradizioni, dalla religione, dall’educazione e dalla cultura in generale; non si risolverà in una generazione, ma è il vero problema e bisogna cominciare a porselo. Non richiede soluzioni provvisorie, serve un’evoluzione delle società e dei meccanismi che le governano. Occorre immaginazione. Già, ma questo è il mestiere della buona politica e dell’intellighenzia di una comunità matura e avveduta. Due categorie scomparse perché da tempo demonizzate [dalle reti televisive e dalla stampa di regime]. O, meglio, ritiratesi a coltivare i loro orti. Se non ritroveranno il coraggio di tornare in campo, opponendosi agli urlatori [un certo Grillo?] e ai picchiatori verbali [un tale Renzi] per ora , saremo votati al disastro”.

Ugualmente indicativo della incertezza, in cui è caduto il paese dopo il biennio renziano superficiale, impreparato, esibizionista e anche a causa del contemporaneo e parallelo vuoto critico di una opposizione reale, è il parere di Dario Di Vico. Il notista è dell’avviso che il mondo politico, incapace di concepire proposte assennate e arretrato, come non mai, sul piano programmatico , “stia quasi elaborando il lutto e abbia preso a ragionare più in termini di sussidi alla disoccupazione che di creazione di nuovi posti di lavoro”.