Il gigante russo del petrolio Rosneft e l’ente petrolifero libico National Oil Corporation (Noc) — controllato dal governo di Tobruk — hanno siglato un accordo di cooperazione che «getta le basi per gli investimenti della Rosneft nel settore petrolifero libico». L’intesa è stata firmata ieri dal presidente di Noc Mustafa Sanalla e da quello di Rosneft Igor Sechin, a margine della Settimana internazionale del petrolio a Londra.

«L’accordo prevede la creazione di un comitato congiunto di lavoro tra i due partner per valutare le opportunità in una serie di settori, inclusi quelli dell’esplorazione e della produzione», si legge nel comunicato citato dalla Tass. «Questo accordo con la più grande società petrolifera russa getta le basi per identificare insieme le aree di collaborazione».

«Lavorando con Noc, Rosneft e la Russia possono svolgere in Libia un ruolo importante e costruttivo. Noi – ha aggiunto il presidente dell’ente petrolifero libico – abbiamo bisogno dell’assistenza e degli investimenti delle maggiori società petrolifere internazionali per raggiungere i nostri obiettivi di produzione e stabilizzare la nostra economia».

Nel frattempo, il ministro dell’Energia russo Aleksandr Novak ha stimato in circa 20 miliardi di dollari il potenziale dei contratti per la produzione e l’esplorazione nel settore oil & gas in Iran, aperti alle società russe. Ne ha parlato il ministro stesso in un’intervista al canale Rossiya 24. «Le nostre compagnie hanno un particolare interesse in questo specifico settore – ha dichiarato – in generale stimiamo che il potenziale di accordi in questa area possa aggirarsi intorno ai 20 miliardi di dollari». Una delegazione iraniana sarà in Russia il 27 marzo per presentare i contatti per il settore energetico, ha reso noto Novak dopo il suo colloquio con il ministro del Petrolio iraniano Bijan Namdar Zangeneh.

Qualcuno svegli Gentiloni e, magari, l’inutile Alfano.