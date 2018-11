Francia e Germania l’han trovato

chi era ben disposto

a quel lavoro sporco.

Del resto sempre si trova,

basta

guardarsi intorno.

È quello zitto e buono

che sta nell’angolino.

Tosto si alza e dice:

– vado io – .

Loro non volevano, no, loro son buone,

sono l’Olanda e l’Austria cattivone.

Sono esse che chiedono sanzioni

avverso lo Stivale,

ma non pensate male,

di lor sponte …

Chiamansi codesti esecutori

“teste di turco”,

ed è una vecchia storia.

Ora,

che questa brutta azione

la faccia l’Olanda …

Piatta nazione di mulini e tulipani

aborti eutanasie sopra i neonati

comprati uteri, formaggelle e piste ciclabili,

nessun rancore: hai fatto il tuo.

Ma tu, Austria dal glorioso passato,

cattolica nazione,

che ti rimase del glorioso imperatore,

soltanto un giovanotto impomatato?