Dunque mangiamo male, Mamma OMS.

Cibi grassi e pesanti ruminiamo:

olio d’oliva fresco di frantoio

prosciutti, pasta, pizza e parmigiano.

Vuoi mettere le dolci formichine

le larve di falena, i verdi grilli?

Non male le locuste, il cui sapore

sposa con tutto, in quanto un po’ scipite.

Son le locuste Insomma come il pane

I grilli e le formiche la pietanza.

Magri cibi e proteici e risparmiosi,

della buona cucina la creanza,

ce n’è a iosa pei campi e per le ville

e giovano alle arterie e alle pupille.

La carne di chianina, il culatello

la coscia della mucca piemontese

i tomini dei pascoli sull’alpe

la salamella cotta sulla brace

recheranno sul dorso una targhetta

con teschio e tibie, poi mangia se ti piace.

Noi ci protegge l’OMS, ci vuole sani,

forse un poco emaciati, un poco esangui,

cerei e slavati, ma bene educati.

Senza tutti quei succhi a circolare

per vene e arterie, chissà che non s’impari

noi così indocili, così reietti

ad essere dei sudditi perfetti.