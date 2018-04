Nella Domenica di Pasqua dell’anno di grazia 2018 sono sul treno regionale 11236 che dovrebbe portarmi da Genova nel cuore della Riviera di Ponente, dove alcuni amici mi attendono per il pranzo di Pasqua. Il treno non è molto frequentato, i viaggiatori sono per lo più africani che vanno a vendere la loro solita mercanzia nei paesi della Riviera approfittando dell’affollamento della giornata di festa. Il mio vagone non fa eccezione: sono l’unico Italiano, gli altri viaggiatori sono quattro africani grandi e grossi che hanno riempito le cappelliere di borse del supermercato zeppe di merce rigorosamente contraffatta e altra paccottiglia varia.

Per avere un’adeguata percezione del problema dell’immigrazione clandestina non servono le chiacchiere dei talk show, dei giornaloni e dei (presunti) cervelloni democratici e buonisti che li affollano. Basta mezz’ora su un treno regionale qualsiasi per capire tutto.

Rifletto su questa semplice constatazione, mentre fuori dal finestrino scorrono non troppo velocemente i centri commerciali che hanno sostituito le grandi fabbriche di Sestri, i cui resti si intravedono qui e là, il porto di Voltri, e finalmente la costa e il mare.

Mentre i miei compagni di viaggio parlano rumorosamente tra loro in una lingua per me incomprensibile, seguo sul tablet la vicenda di Bardonecchia, dove la commedia dell’assurdo italico ha raggiunto vette impensabili. Lassù i gendarmi francesi spadroneggiano a casa nostra, in territorio italiano, con la benevola ed interessata noncuranza delle autorità nostrane, che preferiscono giocare alle tre scimmiette per non doversi occupare seriamente (cosa peraltro impossibile) delle migliaia di disgraziati che, traghettati in Sicilia dalla Marina Militare o da ambigue ONG, risalgono la penisola e arrivano in cima alla valle di Susa per cercare di passare in Francia e proseguire il loro viaggio per chissà dove.

Solo che il democratico ed europeista Macron, eletto dal 32,6% dei Francesi per contrastare la marea populista, quello che i patetici collaborazionisti-europeisti nostrani indicano dai loro salotti come modello da seguire ed imitare, come un detestabile populista qualunque ha sigillato le frontiere con l’Italia e ha sguinzagliato tutte le sue polizie per acciuffare clandestini e riportarceli qui senza tanti complimenti. Così da mesi al confine di Bardonecchia si gioca a guardie e ladri: i Francesi sconfinano in territorio Italiano, fermano gente e controllano documenti, anche a cittadini Italiani, senza che nessuna autorità italiota batta un colpo. In compenso i Francesi non se la prendono troppo se gli Italiani invece di presidiare controllare i confini chiudono un occhio, o magari tutti e due, e lasciano arrivare dalla loro parte tutti quelli che ci riescono.

I Francesi però, arroganti come sempre, stavolta hanno commesso un errore imperdonabile: hanno toccato una ONG che assiste (non si sa bene per conto di chi) i migranti, ovvero una vacca sacra dell’Italia buonista e di sinistra. Nessuno nell’Italia del PD, del governo scaduto del conte Gentiloni, di papa Francesco e dei salotti radical chic può permettersi un simile sacrilegio, come ha sperimentato a sue spese il procuratore di Catania Zuccaro. Così si è scatenata la bagarre, per la verità abbastanza caotica e paradossale, come sempre dalle nostra parti.

Buonisti di sinistra che riscoprono improvvisamente la sovranità nazionale e l’inviolabilità dei confini della Patria, ma solo perché c’è di mezzo una ONG pro migranti, mica la dignità e la sovranità nazionali. Leghisti pseudo sovranisti che applaudono e invocano altre incursioni di gendarmi francesi sul nostro territorio fregandosene di tutto il resto e dimostrando così di avere un concetto di sovranità nazionale ancora piuttosto vago e di dover mangiare ancora molta polenta prima di potersi pienamente definire un vero partito di destra. Autorità che si mobilitano come non mai contro l’invasore dopo avere tollerato affronti ben peggiori, come nel caso della nave ENI bloccata dal Turchia Cipro, senza muovere un dito; con il prefetto di Torino che accorre sul posto, incredibilmente, non per mettere ordine e dare istruzioni alla Polizia per evitare altri sconfinamenti francesi, ma per esprimere solidarietà alla ONG maltrattata. Insomma, un mondo al contrario.

Il treno, intanto, prosegue la sua corsa e i venditori africani i loro discorsi incomprensibili. Finchè, dall’altro capo del vagone, spunta l’uniforme del controllore. E’una ragazza giovane, non credo che arrivi ai 30 anni. Senza dire una parola si avvicina ai 4 immigrati, tutti grandi il doppio di lei, e chiede i biglietti.

I 4 fanno finta di niente.

“Prego Biglietti signori”, dice la ragazza con tono fermo, ma senza alzare la voce.

“Niente biglietto” risponde a bassa voce uno degli Africani.

“Ah no? Allora lo deve pagare adesso con la soprattassa”

“Niente soldi”

“Ah ecco, siamo alle solite allora. E voi? – rivolgendosi agli altri tre- anche voi niente biglietto e niente soldi?”

I tre confermano facendo segno con la testa.

“Allora dovete scendere tutti alla prima fermata”

I quattro non si muovono e non rispondono. Restano stravaccati sui sedili facendo finta di niente.

“Signori! Ho detto che dovete scendere, avete capito? Non potete rimanere qui a sbafo, a spese degli altri. Non è giusto approfittarsi degli altri”

Il tono è sempre fermo, ma rispettoso. La ragazza non alza mai la voce.

“Forza, cominciate a raccogliere le vostre cose, che non voglio fare ritardo perché non vi muovete in tempo”

I quattro non fanno una piega, ma la ragazza non cede di un millimetro: li sfida con lo sguardo indicando la loro mercanzia accatastata sulle cappelliere. Comincio a preoccuparmi per la ragazza-controllore: i quattro, grandi e grossi, potrebbero decidere di non scendere e di liberarsi del fastidio con un gesto violento. Potrebbero mandarla all’ospedale solo con il gesto di una mano di uno di loro. Mi preparo ad intervenire in caso di necessità, anche se non saprei come: anch’io finirei inevitabilmente all’ospedale, ma non c’è nessun altro e non potrei lasciare la ragazza in balia dei quattro.

“Su avanti, che la fermata è vicina: raccogliete la vostra roba e andate verso l’uscita. Non capite?”

A questo punto uno dei quattro finalmente fa un gesto di assenso, si alza e solleva lentamente un braccio; dopo un interminabile momento di incertezza vedo che lo rivolge verso i suoi bagagli, subito seguito dagli altri. Tiro un sospiro di sollievo mentre la ragazza non gli toglie gli occhi di dosso e non muove un muscolo del viso. Il gruppo, tallonato dalla ragazza-controllore, si avvia verso la porta di discesa. Pochi minuti dopo il treno si ferma e i 4 scendono ad Albisola. Per loro, alla fine, è solo un piccolo contrattempo: sicuramente saliranno sul treno dopo sperando di trovare un controllore meno deciso. E se non fosse, ripeteranno il giochino di fermata in fermata.

“Ma possibile che le Ferrovie lascino una ragazza da sola in una situazione del genere?”, dico alla controllore quando torna per il mio biglietto, complimenti per il coraggio e professionalità [sono veramente ammirato].

“Cosa vuole che le dica? Qui va così. Ci mandano allo sbaraglio e dobbiamo pure stare attenti a come parliamo. Ci hanno anche fatto un corso su come dobbiamo comportarci in certe circostanze, se no poi ci andiamo di mezzo noi”

“Roba da pazzi”, dico io, “e se le mettevano le mani addosso? Erano in quattro e avrebbero potuto anche ribellarsi.”

“Certo, è già successo. In quel caso mi sarei fatta una bella vacanza pagata…. in ospedale. Ma io non posso mica girare la testa dall’altra parte. Devo fare il mio lavoro e voglio farlo seriamente.”

“Ha ragione, ma è assurdo che tutto questo venga lasciato solo sulle sue spalle, sulle sue e su quelle dei suoi colleghi.”

“Per ora in Italia funziona così, ma speriamo che cambi qualcosa. Speriamo che Salvini e i 5 stelle si muovano, perché così il sistema non può andare avanti. Il messaggio l’abbiamo dato, dovrebbe essere chiaro” conclude la ragazza, che mi saluta passando all’altro vagone.

Rifletto su quello che è successo: la ragazza mi ha dato nello stesso momento una lezione di politica e una di serietà professionale. Ha confermato quello che le truppe cammellate dei salotti televisivi, l’intellighenzia delle terrazze dei Parioli o le oligarchie dei circoli milanesi, ancora intontiti dal voto del 4 marzo, non vogliono capire: i vecchi schemi sono finiti, serve una svolta, un cambio di passo e di sistema al di là degli schieramenti e di certi preconcetti.

Gli elettori lo sanno e sono già andati avanti, mentre i soliti tromboni sono rimasti indietro, chiacchierando a vuoto. E l’Italia resta in piedi grazie a persone come quella ragazza-controllore, capace di fare seriamente il suo lavoro e di difendere, nel suo piccolo, la legalità con più dignità, coraggio e professionalità di certi prefetti.