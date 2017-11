Successivamente all’approvazione della Camera il Senato, qualche giorno or sono, ha varato dopo lunga gestazione il disegno di legge “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni”. Il consenso è stato quasi unanime (207 votanti, 205 favorevoli e 2 astenuti). Nasce dalla fusione di 2 proposte del deputato del PD, Ermete Realacci, già gran guru dell’ecologismo e della grillina Patrizia Terzoni.

Non si manca di rispetto alla verità se si ricorda nell’era di Renzi ed ora di Gentiloni o magari domani, grazie alla puerile infatuazione di certa destra, di Minniti, la locuzione latina “Parturient montes, nascetur ridiculus mus”.

Il provvedimento, pur accettato dall’opposizione, ha avuto dalla stessa considerazioni critiche sensate e qualificate dall’esperienza e dall’attendibilità dei senatori intervenuti, i forzisti Piccoli, bellunese di Sedico, Ceroni, marchigiano di Monte Rubbiano, e Malan, piemontese di Luserna S. Giovanni.

Da parte della minoranza sono state sollevate riserve non marginali sia politiche sia mirate. Innanzitutto – disfunzione democratica non nuova – è stato denunziato il condizionamento del testo blindato e della prospettiva problematica quanto vincolante delle misure collegate.

Gli articoli (in tutto 17) sono essenziali nei primi 4 mentre diventano particolari, fino ad essere superflui o reclamistici (6° – 10°) o mirati senza picchi di originalità al potenziamento del sistema produttivo e del consumo o ridicoli (il 14° concerne la “promozione cinematografica”). Gli ultimi prevedono la predisposizione di un piano per l’istruzione, la salvaguardia dell’invarianza finanziaria (consueto nodo) e quella della salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome (altra tappa obbligata).

Prove della complessità e dell’astrusità della legge, che riguarda i Comuni con popolazione residente fino a 5 mila abitanti, sono gli obiettivi, talora assurdi, delineati o meglio reclamizzati nel I comma dell’articolo 1 “favorire e promuovere il loro sostenibile [?] sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale” e “promuovere l’equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni”.

Secondo il vincolo di fondo di tutte le misure propagandistiche dell’esecutivo felicemente defunto e dell’attuale il comma 9 dell’articolo iniziale esclude “nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubblica” ovvero “le nozze con i fichi secchi”.

Eloquentemente macchinoso appare il comma I dell’ articolo 2: “demanda a una pluralità di enti, quali Stato, regioni, città metropolitane, province e aree vaste [sic!], unioni di comuni, comuni, anche in forma associata, unioni di comuni montani, ed enti parco, la possibilità di promuovere, secondo le rispettive competenze, la qualità e l’efficienza dei servizi essenziali nei piccoli comuni”. E’ facile prevedere la conflittualità anche perché – arriviamo al fantasioso – tale promozione mira anche “al ripopolamento dei comuni in questione anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione alla residenzialità”.

Sin dai banchi del liceo classico porto con me ed utilizzo, come in questo caso, la massima di Isocrate nell’”Areopagitico”: “Il gran numero e l’accuratezza delle leggi è segno che questa città viene male amministrata”.