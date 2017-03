BIOTESTAMENTO, AL VIA DISCUSSIONE CAMERA Rai BIOTESTAMENTO, AL VIA DISCUSSIONE CAMERA E'approdata ieri alla Camera dei deputati, in un'Aula semivuota la proposta di legge sul testamento biologico: "Norme in materia di consenso informatp e di disposizioni anticipate di trattamento", il titolo del testo presentato dalla deputata Pd,Lenzi,che si propone di regolamentare il fine vita. Disposizioni anticipate di trattamento (Dat), consenso […]

CONSIP, MOZIONE MDP "VIA DELEGHE A LOTTI" Rai CONSIP, MOZIONE MDP "VIA DELEGHE A LOTTI" Nelle prossime ore il Movimento dei progressisti democratici (Mdp), depositerà al Senato la mozione che chiede a Gentiloni la sospensione delle deleghe del ministro dello Sport, Luca Lotti, fino a quando non sarà chiarito il suo ruolo nella vicenda Consip. "Tutte le mozioni che verranno presentate per […]

EMILIANO: SONO RIMASTO PER PROVARE A UNIRE PD Rai EMILIANO: SONO RIMASTO PER PROVARE A UNIRE PD Emiliano a tutto campo: entra nel vivo la campagna per le primarie del Pd con il governatore della Puglia che non ha dubbi:"Se divento segretario vinco le elezioni";con più modestia ammette:"Se non vinco adesso,la prossima di sicuro" E aggiunge:"Nel Pd non si disfano più di me,resto […]