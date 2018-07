Sarà processato il 30 ottobre prossimo dalla prima corte d’assise di Roma il 25enne cittadino somalo Mohamed Farah, ritenuto dalla Procura uno degli oltre 50 pirati che la mattina dell’8 febbraio del 2011 utilizzarono armi automatiche e lanciarazzi per abbordare e sequestrare a largo della Somalia la nave petroliera italiana «Savina Caylyn» poi trattenuta fino al 21 dicembre quando, a seguito di lunghe trattative concluse con il pagamento di un riscatto pari a oltre 11 milioni di dollari, fu rilasciata assieme a tutto l’equipaggio, composto da 5 cittadini italiani e 17 indiani, oggetto di maltrattamenti e violenze.

È stato il gup Cinzia Parasporo a disporre il rinvio a giudizio di Farah, accogliendo quanto richiesto dal pm Sergio Colaiocco che contesta all’imputato i reati di sequestro con finalità di terrorismo, atti di pirateria e detenzione illecita di armi da guerra. All’identificazione di Farah, attualmente detenuto a Cosenza e collegato oggi in videoconferenza con l’aula dell’udienza preliminare, si è arrivati confrontando le sue impronte digitali con quelle presenti sulla nave. Il giovane somalo, durante le indagini, venne poi riconosciuto dal personale di bordo che si è costituito parte civile in questo procedimento.

Farah era giunto in Sicilia, senza documenti di identificazione, a bordo di un barcone, aveva presentato richiesta di asilo al Centro di `Pian del Lago´, ma non di residenza nella struttura. Una circostanza insolita che insospettì l’ufficio immigrazione che diede il via ai primi controlli. Il fermo del somalo fu poi effettuato il 12 agosto scorso dai carabinieri del Ros, su delega della Procura Distrettuale di Roma, in collaborazione con la Digos.

Fonte MediTelegraph, 3 luglio 2013