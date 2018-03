M5S: CAMERA VA A NOI, PARTITI NON DICONO NO Rai M5S: CAMERA VA A NOI, PARTITI NON DICONO NO "Con tutti abbiamo condiviso il nostro metodo per la scelta dei profili più adatti. L'obiettivo è coinvolgere tutte le forze politiche e definire la scelta delle presidenze il prima possibile. Nessun partito ha espresso contrarietà all'assegnazione della presidenza della Camera al M5S". Così i capigruppo […]

CAMERE,TONINELLI A FI: NO AI CONDANNATI Rai CAMERE,TONINELLI A FI: NO AI CONDANNATI "Abbiamo ribadito il concetto della nostra contrarietà ai condannati e agli indagati", ha detto il capogruppo cinquestelle al Senato Toninelli,al termine dell'incontro con la delegazione di Forza Italia per le presidenze di Camera e Senato. Toninelli ha poi precisato sulle consultazioni in corso con gli altri partiti: "E' […]

DI MAIO: PARTITA PRESIDENTI SU VITALIZI Rai DI MAIO: PARTITA PRESIDENTI SU VITALIZI "L'elezione dei presidenti delle Camere non è una partita per il governo, è una partita per l'abolizione dei vitalizi". Così il leader cinquestelle Di Maio alla prima assmeblea dei neo eletti pentastellati alla Camera."Abbiamo chiesto la presidenza della Camera perché ci sono più vitalizi da tagliare,più regolamenti da […]