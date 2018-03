Chi ben comincia è a metà dell’opera, dice il proverbio. E il neopresidente Roberto Fico ha cominciato benissimo l’opera di banale imitazione di chi l’aveva preceduto sullo scranno più alto di Montecitorio. A soli due giorni dalla sua elezione è fortissima la sensazione di essere saltati dalla Boldrini alla brace.

Banale, piatto e scontato il discorso di insediamento: una spolveratina di mediocre antifascismo preconfezionato, una spruzzatina di retorica usa e getta buona per tutte le occasioni, innocue frasi fatte assortite, l’ovvio ed inutile omaggio ai vecchi cavalli di battaglia grilleschi, dal costo della politica alla democrazia diretta al valore delle tecnologie come (presunto) strumento di partecipazione politica.

Ridicola l’odierna sceneggiata dell’autobus ad evidente beneficio dell’originario folklore grillino, alquanto in ribasso negli ultimi tempi. Un’esibizione inutile di incultura istituzionale, visto che nessuno (a parte qualche pittoresco fanatico pentastellato) può seriamente pensare che auto e scorta per la terza carica dello Stato siano un iniquo privilegio di casta e non una misura di sicurezza a tutela soprattutto della figura istituzionale, bersaglio sensibile per definizione, più che della persona in sè.

Una grottesca e momentanea messinscena a favore di fotografo da parte di un personaggio politico che l’autobus non lo prendeva prima (dai rendiconti risulta che Fico nel 2017 aveva speso solo 16,50 euro per viaggi in bus e ben 2.486,24 euro in taxi) e che una volta esaurita l’esibizione continuerà di sicuro a non prenderlo.

Tanto più che mentre con questa simpatica trovata mette in difficoltà i poliziotti della sua scorta, centinaia di privilegiati più o meno abusivi continueranno ad approfittare delle auto di Stato fregandosene bellamente del neopresidente e del suo autobus. Pessimo inizio, dunque, ma i 5 anni della Boldrini e delle sue stupidaggini non devono condizionare il nostro giudizio.

In fondo il contesto che ha portato Fico sulla cadrega più altra di Montecitorio è lo stesso che sta finalmente terremotando il quadro politico, squassando il PD e la sua cricca di bramini, disorientando i ciarlatani dell’informazione, ridimensionando politicamente Berlusconi.

Se la Boldrini era stata inopinatamente catapultata sulla poltrona dal solito pasticcio di Bersani, una combinazione di arroganza e goffaggine di cui tutti si sono poi pentiti, Fico ci arriva per un lucido calcolo politico.

L’accordo sulle massime cariche del Parlamento ha aperto scenari inediti e promettenti consentendo, tra l’altro, a Luigi Di Maio di liberarsi di un avversario interno scomodo e fastidioso.

D’altra parte non bisogna dimenticare che il vero valore della carica è, alla fine, più formale che sostanziale.

Una poltrona che nella prima Repubblica era sempre stata una specie di innocua pensione dorata per vecchi leader in disarmo (Gronchi, Leone, Pertini) o per pezzi della storia comunista sdoganati dal compromesso storico come la Iotti e Ingrao (peraltro infinitamente più seri e dignitosi della Boldrini). In entrambe le situazioni personaggi che conferivano alla carica più prestigio di quello che ne ricevessero.

Una tradizione brutalmente cestinata nella cosiddetta seconda Repubblica, durante la quale la presidenza di Montecitorio è finita a personaggi eterogenei, improbabili, a volte pittoreschi e quasi sempre inadeguati, accomunati da un comune fato: l’inesorabile fine della carriera politica alla scadenza della carica.

Una maledizione doppia: per la poltrona, destinata ad essere occupata da personaggi non all’altezza, e per i suoi occupanti implacabilmente scaricati alla fine del mandato e scomparsi, tanto ingloriosamente quanto repentinamente, dalle scene.

Negli anni abbiamo visto sgretolarsi senza pietà la carriera politica dei vari Irene Pivetti (forse la scelta più bizzarra di tutte), Luciano Violante, Pier Ferdinando Casini (che per trovare un posticino in Parlamento ha dovuto fare finta di essere comunista), Fausto Bertinotti, Gianfranco Fini (superfluo ogni commento) e Laura Boldrini, la peggiore di tutti, malamente trombata nel suo collegio uninominale, ripescata miracolosamente grazie ai bizantinismi di una assurda legge elettorale ma destinata anche lei ad una rapida e definitiva eclissi dalla politica che conta, nella quale non lascerà nessuna traccia.

A quanto si è visto Roberto Fico avrebbe tutte le intenzioni di rispettare la tradizione negativa e tutti i requisiti per confermare ancora una volta il sortilegio che avvolge la poltronissima di Montecitorio.

Inutile prendersela quindi, basta aspettare che il malefico incantesimo faccia il suo corso. Tanto più che a, differenza della Boldrini, molto probabilmente non sarà necessario aspettare altri 5 anni.