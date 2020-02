La Gran Bretagna ha lasciato da pochi giorni l’Unione Europea, e il primo ministro Boris Johnson vuole- visto che come membro della UE ne era stato tagliato pressochè fuori- legami economici più stretti con l’Africa, in particolare con Mozambico e Ghana.

Nel 2018, infatti, il Regno Unito ha esportato merci per un valore di circa $ 10 miliardi nel continente, secondo i dati dell’UE[1]. Inferiore rispetto ad altri paesi tra cui Belgio, Paesi Bassi, Italia, Spagna, Germania e Francia. Ma la dinamica potrebbe cambiare: “Prima della Brexit, l’UE ha stipulato accordi a nome dell’intera unione e l’interesse del Regno Unito potrebbe non essere stata una priorità per l’UE al momento di negoziare”, ha dichiarato Tokunbo Afikuyomi, un ex economista commerciale che lavorava in UK a CNN Business. “Ora la Gran Bretagna può negoziare con più paesi come vuole”.

“Abbiamo molto da offrire alle nazioni africane – gli aiuti del Regno Unito stanno affrontando i cambiamenti climatici e supportando le donne imprenditrici, la nostra competenza tecnologica e digitale sta aiutando l’Africa a far crescere nuove industrie e la città di Londra sta incanalando miliardi di investimenti privati ​​in Africa”, ha affermato Alok Sharma, Segretario per lo sviluppo internazionale della Gran Bretagna.

Il Regno Unito ha annunciato accordi commerciali (riducendo le tariffe e altri ostacoli) di £ 6,5 miliardi ($ 8,6 miliardi) durante il vertice di Londra, incluso un accordo firmato dalla Rolls-Royce . Un’enorme zona di libero scambio che sta prendendo forma in Africa potrebbe anche avvantaggiare le aziende del Regno Unito espandendo i mercati e rendendo più facile fare affari oltre confine.

Non solo know how e tecnologia ma il Regno Unito sta portano anche denaro sotto forma di investimenti diretti esteri come in Nigeria, dove il governo e la banca centrale hanno lavorato per attirare più investitori. In realtà devono competere con la Germania che nel 2019 istituirono un fondo di sviluppo da 1 miliardo di dollari per promuovere lo sviluppo delle infrastrutture e gli investimenti privati ​​nel continente. Non a caso Volkswagen e Siemens hanno creato stabilimenti in Ruanda e in Ghana.

Ma è ancora la Cina, il vero conquistatore dell’Africa. Fino al 2010, la presa dell’Africa da parte della Cina è stata silenziosa, ma tutto è cambiato nel 2012, quando la Conferenza di Pechino ha avuto luogo senza far rumore prestando un totale di 143 miliardi di dollari a 56 nazioni africane messi a disposizione principalmente dall’Export-Import Bank of China e dalla China Development Bank. È solo ora che i paesi africani stanno iniziando a rendersi conto di quanto si siano indebitati con la Cina e rischiano di perdere la loro indipendenza conquistata a fatica. E’ in caso di citare un proverbio africano che dice “Una volta che il bufalo è stato ferito, compaiono molti coltelli”.

[1] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php?title=File:Exports_of_goods_to_Africa_by_Member_State,_2018.png