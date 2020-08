A Gennaro Sangiuliano, per il volume “ Il nuovo Mao.Xi Jinping e l’ascesa al potere nella Cina di oggi”, pubblicato nella collana le Scie di Mondadori (dato per favorito anche al Premio Acqui Storia) e a Bruno Morchio, per il noir giallo “Dove crollano i sogni” edito da Rizzoli, è andato il prestigioso riconoscimento internazionale “Casinò di Sanremo 1905”, giunto quest’anno alla sesta edizione. Dopo il grande successo delle due ultime edizioni, nel 2018 si erano imposti l’ex direttore di RAI 1 Mauro Mazza e, a sorpresa, l’outsider Nicola Bolaffi, con uno struggente romanzo edito da Garzanti, nel 2019 Marcello Veneziani con il saggio “ Nostalgia degli dei”, pubblicato da Marsilio, e Giordano Bruno Guerri, Presidente del Vittoriale degli Italiani, con il volume “Disobbedisco “, edito da Mondadori, il Premio Città di Sanremo si avvia a diventare uno dei più importanti riconoscimenti del panorama letterario italiano, con una grande risonanza ottenuta a livello dei media internazionali.

Il Premio Semeria Casinò di Sanremo assegnerà un terzo ambitissimo riconoscimento, decretato da una giuria popolare all’interno di una selezione di volumi individuata da una severa giuria tecnica, su oltre cento libri inviati in concorso quest’anno, nonostante la pandemia, dalle più importanti case editrici italiane. I volumi, tra cui il pubblico presente in sala al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo sabato 5 settembre dalle ore 17, sceglierà il vincitore sono “ Verdi a Parigi” di Paolo Isotta, edito da Marsilio,” Atlante ideologico sentimentale” di Stenio Solinas, Gog editore, e “ Svelare il Giappone” di Mario Vattani, per i tipi di Giunti.

Nella foto, Mario Vattani e signora con Carlo Sburlati

Queste tre importanti personalità del panorama letterario internazionale presenteranno al pubblico in 5 minuti le loro opere, dopodiché per ognuno di essi un attore professionista interpreterà un brano scelto anticipatamente da loro e successivamente si aprirà in diretta lo spoglio delle schede espresse dai giurati in sala. Una targa della giuria tecnica, con una speciale menzione ,è stata inoltre attribuita al saggio di Luciano Mecacci “Besprizornye, bambini randagi nella Russia sovietica (1917 – 1935)”, edito da Adelphi, testo fondamentale su quegli anni del consolidamento del potere leninista e staliniano, nonostante la crudezza e terribile drammaticità dell’argomento. Inoltre alla scrittrice francese Annie Ernaux per l’opera “ La vergogna” verrà consegnato lo speciale Premio per la sezione opere straniere, tradotte in italiano, riconoscimento istituito quest’anno per la prima volta.

Gennaro Sangiuliano è attualmente Direttore del Telegiornale Rai della seconda rete, dopo essere stato Vice Direttore del Telegiornale TG1.Tra i suoi saggi più famosi quello su Giuseppe Prezzolini e le biografie su Hillary Clinton, Vladimir Putin e Donald Trump, tutte edite da Mondadori. Bruno Morchio, psicologo e psicoterapeuta, è autore di una fortunata serie gialla, con protagonista l’investigatore privato Bacci Pagano. Per Rizzoli ha già pubblicato “ Il testamento del Greco “ nel 2015 ed “ Un piede in due scarpe” nel 2017. La premiazione nella capitale della Riviera dei Fiori inizierà alle ore 17 di sabato 5 settembre presso il gioiello deco’ del Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, passato alla storia oltreche’ per il Festival della canzone, però aver avuto quale Direttore Artistico il Premio Nobel Luigi Pirandello e dove Pietro Mascagni ha diretto “ La Cavalleria Rusticana”. Sarà condotta dall’ex Direttore di RAI 1 Mauro Mazza,gran cerimoniere anche dello spoglio delle schede in diretta,da Carlo Sburlati e Marzia Taruffi,con una cerimonia ripresa dalle più importanti televisioni pubbliche e private,che si preannuncia fin d’ora, nonostante il covid che ha imperversato quest’anno, una irrinunciabile manifestazione culturale, mediatica e mondana.