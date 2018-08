Il vescovo Domenico Mogavero di Mazara, forte della sua presunta autorità morale (da poco ritrovata grazie all’immancabile appoggio della Magistratura Trapanese, che lo ha prosciolto nel gennaio da un’accusa di truffa che lo vedeva coinvolto dal 2015 per lo scandalo legato ai fondi pubblici per la costruzione della chiesa del quartiere Trasmazzaro-Miragliano a Mazara. Reato che sarebbe stato consumato nel richiedere alla Regione siciliana il contributo per la realizzazione dell’opera che era già stata finanziata dalla Cei con quasi un milione e mezzo di euro dell’8 per mille) attacca ora il Ministro Salvini per la vicenda della nave Diciotti, casualmente a sostegno proprio della Procura di mazarese pesantemente intervenuta nella vicenda.

Il prelato, del resto, è da tempo più preoccupato di far esternazioni politiche piuttosto che della salvezza delle anime o delle condizioni in cui versa la Chiesa.

Come non ricordare come, proprio lui, infatti, appena arrivato a Mazara per rimediare al grave dissesto finanziario della Curia, si produsse in un appassionato attacco contro l’allora premier Silvio Berlusconi.

Giungendo, all’epoca, a chiedere al presidente del consiglio di fare “un passo indietro”. Casualmente in sintonia con gli attacchi a colpi di spread contro l’Italia e in supporto alle strategie di Napolitano di ‘cessioni di sovranità’ tramite l’imposizione del Governo Monti.

Un po’ come quel che accade anche oggi, con l’azione congiunta di varie forze contro l’azione legittima di un Governo che gode del pieno appoggio popolare e il ‘caritatevole’ supporto di parte (che crediamo minoritarie nel cuore dei veri cristiani) delle gerarchie ecclesiastiche.