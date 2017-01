“Il Campidoglio ha fatto ricorso alla forza pubblica per allontanare dalla loro casa famiglie con anziani e disabili e noi non potevamo certo esimerci dall’intervenire”, spiega Simone Di Stefano, “difendere gli italiani non è ancora diventato un reato, non potranno condannarci per questo”.

Alla prima udienza erano presenti gli imputati, i legali della difesa e un sostituto del Pm Cipolla. Al momento sono stati ammessi dal giudice 16 testimoni tra gli agenti della polizia di Roma Capitale , più altri testimoni oculari. Si continua il 20 febbraio prossimo.