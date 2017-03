Due articoli intelligenti, anche se diversamente motivati, sono quelli apparsi in contemporanea di Antonio Polito e Angelo Panebianco, utili da conoscere e da analizzare , ben lontani dalla narrazioni, al solito enfatiche e stracariche di amor mei, di Berlusconi sulla spedizione a Malta in occasione della riunione del PPE, partito tutt’altro che favorevole non ai governi, ma agli interessi sociali ed economici del nostro Paese.

Il primo getta lo sguardo su Renzi, soffermandosi sul cammino verso le primarie, preparate frettolosamente tra interrogativi e confuse mai chiarite vicende, concludendo che “l’operazione di rilancio sta riuscendo meglio del previsto all’interno del partito”. Polito presta benevolmente ancora credito alla “mitica base”, che appare invece , a nostro avviso, inquadrata ed irregimentata da solerti caporali e zelanti caporalesse , senza stimoli, senza entusiasmi, senza obiettivi se non quelli della riconquista del potere, da cui ripartire alla ricerca delle ambizioni rimaste incomplete o insoddisfatte.

All’editorialista non può certo sfuggire che è un conto banale e al fondo marginale “riconquistare il partito” mentre è un problema irrisolvibile la “riconquista” degli italiani mai consolidata dopo l’iniziale quanto effimero quanto puerile boom del 40% delle Europee, competizione alla quale gli italiani hanno partecipato sempre in maniera disattenta e senza interesse.

Polito dimostra che le 3 idee – forza sbandierate (rottamazione dei potenti, bonus a chi lavora, riforma della politica) sono naufragate, si sono dimostrate illusorie o improduttive o sono state bocciate senza appello il 4 dicembre.

Nel “commento” Polito disegna e di questo disegno dovrebbero servirsi gli antagonisti, portatori o sostenitori di formule utopistiche o irrealistiche, per di più scopiazzate in terra straniera, un quadro severo ma ben motivato da cui Renzi si conferma per una volta ancora “nudo”, incapace, cioè, “di offrire un progetto al Paese alternativo a quello dei grillini o di Salvini”.

Di respiro più ampio e globale è la nota di Panebianco sulla qualità “non buona” della democrazia italiana, provocata da una molteplicità di complesse ragioni. “Tra di esse – precisa – ce ne sono certamente alcune che hanno a che fare con la formazione dei protagonisti della vita pubblica, politici, amministratori, magistrati, commentatori, addetti alle comunicazioni”.

Ora, evitando di reiterare le considerazioni mille volte svolte sul livello prescolare della formazione dei vari Renzi, Salvini, Di Maio, Di Battista, anche gli amministratori con Sala e la povera Raggi, i magistrati con De Magistris ed Emiliano, i tanti commentatori facondi quanto meschini di idee, non si dimostrano davvero ferrati o quanto meno preparati sui temi salienti della vita pubblica o collettiva.

Panebianco denunzia l’”ideologia legalistica imperante” a causa della quale “soffochiamo sotto una enorme montagna di leggi” mal fatte, precipitose e solo strumentali agli interessi delle maggioranze al potere.

Il collega ha dimenticato due massime tali da definire la situazione italiana non in una fase autunnale ma in una grigia invernale senza speranza e senza futuro.

Nel I secolo dopo Cristo Tacito (“Annali” , libro III) ha individuato le “plurimae leges” come caratteristiche di una “corruptissima re publica”.

Il retore ateniese Isocrate, nato nel 436 avanti Cristo, ha scritto in un passo del suo “Areopagitico”, utilizzato per la versione di greco negli esami di maturità 2016: “E il gran numero e l’accuratezza delle leggi è segno che questa città viene male amministrata, dato che si è costretti a promulgare molte leggi per porre ostacoli ai reati. Coloro che vogliono avere un buon governo non devono riempire i porti di iscrizioni, ma coltivare nell’anima il senso di giustizia”.