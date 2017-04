Il procuratore delle Repubblica di Catania, Carmelo Zuccaro (nella foto), ribadisce le sue valutazioni sull’inchiesta a carico delle Organizzazioni non governative impegnate a trasportare migranti nel Canale di Sicilia. “A mio avviso alcune Organizzazioni non governative potrebbero essere finanziate dai trafficanti e so di contatti – ha detto con chiarezza ai microfoni del programma di Rai Tre Agorà -. Un traffico che oggi sta fruttando quanto quello della droga”

Il magistrato è al centro di polemiche per l’inchiesta che, insieme ai colleghi di altre procure, sta svolgendo a carico delle Ong impegnate nel soccorso ai barconi carichi di immigrati clandestini.

“Forse la cosa potrebbe essere ancora più inquietante – ha aggiunto Zuccaro delinenado uno scenario più complesso – si perseguono da parte di alcune Ong finalità diverse: destabilizzare l’economia italiana per trarne dei vantaggi”. Alla domanda sui possibili allarmismi, Zuccaro risponde: “Se l’informazione è corretta questo corto circuito non si può creare salvo per effetto di persone che vogliono creare confusione”.