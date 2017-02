E’ inutile far finta di stupirsi, e di incolpare ora questo ora quel governo se – indipendentemente dal colore dell’inquilino pro-tempore di Palazzo Chigi – l’Italia è il paese (scritto appositamente in minuscolo, che ahimè non ha la caratura di Nazione) che arretra di più in tempi di crisi e cresce di meno quando l’economia “tira”. Siamo un sistema incagliato, chiuso su protezionismi che non hanno più motivo di esistere, vincolato agli interessi sindacali di chi ha potuto scrivere regole e condizioni nella stagione del consociativismo e della spesa pubblica ad oltranza.

Siamo quelli che gridano alla mancata efficienza dello Stato ogni mattina al bar davanti al cappuccino, ma poi alzano i cavalli di frisia di fronte ad ogni innovazione che provi a tenerci al passo con i tempi. Soprattutto, siamo la comunità (anche questa è una parola grossa, invero) in cui tutto ciò che altrove è studiato per la pubblica utilità e la maggiore ed efficiente fruizione collettiva, qui diventa funzionale ai porci comodi di chi dovrebbe renderlo, quel servizio. Così non si può razionalizzare la rete ospedaliera e la filiera sanitaria a maggior garanzia della qualità del servizio da rendere al paziente, perchè si creerebbe disagio al portantino. Guai a pensare una modernizzazione meritocratica della scuola che responsabilizzi gli istituti mettendoli in concorrenza di fronte alle famiglie, perchè bidelli ed insegnanti privi ormai di qualsivoglia spirito didattico dovrebbero prendere nuove abitudini. Non parliamo della competizione nel mondo dei trasporti, che qualche bigliettaio potrebbe adombrarsi se il cliente trovasse un mezzo più puntuale, pulito ed a buon mercato. Sulla stessa linea, la battaglia di retroguardia dei tassinari, subito ingaggiata e fatta propria da quanti ne temono il condizionamento elettorale, contro la possibilità che il cittadino possa liberamente accedere al mezzo di trasporto più comodo, immediato e conveniente per recarsi da un posto all’altro. Resta la certezza che ogni evoluzione ha finito per superare gli ostacoli: la penicillina ha vinto la diffidenza degli stregoni, il telefono ha mandato in pensione i segnalatori di fumo, l’auto ha battuto la diligenza, la radio è stata superata dalla televisione e questa cede il campo ai computer ed alla rete. Le battaglie di retroguardia garantiscono una temporanea visibilità, magari qualche appannaggio sotto banco, ma sono sempre travolte dal tempo che cambia. E tutti, anche gli strillatori di piazza, già oggi risparmiamo soldi, scaricandoci gli estratti conto con l’home banking; tempo, comprandoci il biglietto del cinema dalla poltrona di casa; e qualità della vita, selezionando i fornitori di ciò che ci serve nell’agorà virtuale dello schermo del nostro salotto. Comunque finiranno le piazzate di questi giorni (e a Milano sono certo che da domani la smetteranno, perchè è in arrivo la settimana della moda e li devo ancora vedere che rinunciano all’odiato “business”), una cosa è certa: il domani è segnato, e sarà più comodo per chi paga.