Gli ultimi interventi pubblici di Berlusconi, tornato “padrone delle ferriere”, appaiono più che mai irritanti.

Non contento del clima di incertezza, provocato per mesi in Sicilia, regione in cui, senza i suoi tentennamenti causati dal prode Miccichè, non nuovo ad operazioni disfattistiche, la campagna elettorale dell’unico candidato credibile e sostenibile del centro – destra, il “fascistone” Nello Musumeci , a stare ad una definizione attribuita a Renzi, sarebbe partita da tempo e con maggiore solidità operativa, e del tutto dimentico della devastante operazione Marchini, condotta a Roma e conclusa, dopo il sabotaggio della candidatura comunque vincente della Meloni. con il successo della grillina Raggi, ora riprende le rivendicazioni sulla guida della coalizione, esercitata direttamente o attraverso qualche fido gregario, come l’ex monarchico Tajani.

Pur lasciando sempre più di frequente la parola a Paolo Romani, il più educato ed il più presentabile dei suoi scudieri, la propaganda è fondata sull’arroganza e sulla protervia.

Da quali basi, ad esempio, nasce la pretesa di FI di guidare la “battaglia durissima”, decisiva per il futuro del centro – destra e del Paese? Certo se volessimo tornare al passato, ai macroscopici errori compiuti nel corso delle esperienze governative, all’inconcludenza e all’inconsistenza delle misure adottate, dovremmo ripetere e fare tesoro della massima latina “ne bis in idem”. Come possiamo avere fiducia, altri punti di riflessione, nel Berlusconi selezionatore di candidati dopo gli innumerevoli fallimenti segnati in passati o nelle sue liste minestrone, zeppe di “figlioli prodighi”?

Berlusconi in un suo messaggio continua, chiuso nella sua inguaribile egolatria, dettando persino le linee programmatiche rappresentate “dalle idee del Ppe, con i nostri programmi liberali fondati sui nostri valori cristiani”.

A parte il dato, da sempre rilevato, della rivendicazione dei “programmi liberali” fatta da un insuperabile autocrate, è parimenti contestabile e inaccettabile la enfatica adozione “delle idee del Ppe”, partito egemone con i risultati evidenti in ambito europeo, e per la sua natura ideologica criptodemocristiana, tale da accendere incontenibili rifiuti da parte di milioni di italiani.

Berlusconi trascura la presenza nella coalizione di partiti attenti ai temi sociali così come è assolutamente scontata e quindi pleonastica la posizione assunta sui valori.

Opportunamente in sede giornalistica è stato osservato o meglio denunziato che “nonostante il testo a testa con la Lega nei sondaggi, Berlusconi pretende di mettere il suo marchio sull’alleanza, sia che si arrivi a una coalizione nel caso in cui cambi la legge, sia che si debba correre con una lista unica”.

La simpatia e l’appoggio, mostrati, pur tra riserve formali, sull’operato del ministro dell’Interno, lanciano segnali evidenti quanto eloquenti sulla tentazione o meglio l’inclinazione di Berlusconi per la “grande coalizione”, capeggiata magari dall’ex (?) comunista calabrese, artefice di una politica della sicurezza, da anni caldeggiata dalla Meloni e da Salvini.