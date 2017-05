I NUOVI VOUCHER, PER IMPRESE E FAMIGLIE 2/2 Rai I NUOVI VOUCHER, PER IMPRESE E FAMIGLIE Il nuovo emendamento introduce un nuovo strumento sia per le famiglie, con il 'Libretto famiglia', sia per le aziende, con il 'contratto di prestazione occasionale'. Resta il limite alle microimprese sotto i 5 dipendenti, salvo per l'agricoltura, e confermati i tetti ai compensi a 5 mila […]

EX VOUCHER, GOVERNO RIFORMULA I PARAMETRI 1/2 Rai EX VOUCHER, GOVERNO RIFORMULA I PARAMETRI Prestazioni di lavoro occasionale non oltre i 5 mila euro, per ogni lavoratore e datore di lavoro, e non superiori alle 280 ore annue. Questi i limiti presentati dal governo in Commissione Bilancio alla Camera nella riformulazione degli emendamenti alla manovra sulla nuova normativa che introduce il […]

FINOCCHIARO: VOUCHER CANCELLATI,NON TORNANO Rai FINOCCHIARO: VOUCHER CANCELLATI,NON TORNANO "I voucher sono stati cancellati con un decreto-legge di questo governo e non torneranno. Chi sostiene il contrario, non dice la verità. Con la conseguenza aggravante a suo carico di voler lasciare nell'illegalità quelle tante piccole prestazioni di lavoro occasionale di modesta entità economica, che oggi non trovano alcuna tutela […]