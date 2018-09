Il volume si aggiunge alla lunga serie delle fatiche letterarie di Pansa. Non aggiunge però nulla di nuovo e di sostanziale, anzi mostra un netto quanto evidente spostamento critico verso il centro politico.

Pansa, ad esempio e campione della generazione “immersa nel mattatoio della seconda guerra mondiale”, assume la vita, le vicende e la morte del “comandante bianco” Aldo Gastaldi, classe 1921, nome di battaglia “Bisagno”.

Il lavoro, articolato in 7 capitoli (“parti”), suddivisi in 27 paragrafi, segue il quadro in Liguria attraverso i momenti cruciali e cruenti della divisione “Cichero”, puntando ed insistendo sull’operato del giovane genovese, dalle intemerate virtù.

Il culmine è raggiunto con la ricostruzione, credibile e motivata, della morte avvenuta in seguito ad un incidente stradale avvenuto il 21 maggio 1945 sul Garda, “quando non si sparava più”.

Pansa ha fondate ragioni per insistere sulla natura delittuosa e non fortuita dell’evento, “deciso dal nuovo potere rosso”, senza interrogarsi sui limiti del protagonista.

Gastaldi, infatti, pur assorbito dalla sua missione politico – militare, non poteva non sapere, conoscere, calcolare e valutare la pericolosità sia globale sia circoscritta delle dominanti e predominanti forze comuniste. E’ purtroppo condizionato dalla linea cattolica, continuata nel dopoguerra, tra gli altri, in posizione di risalto, dal suo concittadino Paolo Emilio Taviani. In campo storiografico, poi, è risaputo che l’orientamento cattolico sia stato e continui ad essere orgogliosamente interpretato da studiosi di scuola dossettiana e poi conciliare. Tanto per recare due esempi: nel corrente 2018 l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha ricordato con nostalgia la dirompente e traumatica vicenda del 1968 e l’annuale convegno di “Comunione e Liberazione” è stato commemorativo per non dire celebrativo, senza la minima intenzione della ricerca e dell’ individuazione delle responsabilità, remote ma indelebili.

L’auspicio finale di Pansa è difficilmente contestabile ma purtroppo, nell’attuale fase politica, irrealizzabile o peggio utopistico: “ Il tanto demonizzato revisionismo è un obbligo morale per chi non accetta che la propria nazione si regga su un racconto di se stessa viziato da troppe fake news, per usare un’immagine di moda. Soltanto alla fine di questo percorso lungo si potrà davvero ottenere la storia condivisa sempre invocata”.

GIAMPAOLO PANSA, Uccidete il comandante bianco. Un mistero nella Resistenza, Milano, Rizzoli, 2018, pp. 293. €20,00.