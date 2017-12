Del tanto (troppo) che ci prende (ruba) lo Stato ( e connessi), l’unico servizio che ci rende in abbondanza ( addirittura in eccesso) è l’antifascismo. Un profluvio di stentoree dichiarazioni antifasciste sono il pane quotidiano che tutti i forni democratici sfornano per noi. Ad un marziano verrebbe il dubbio che il Fascismo sia sulla porta, in procinto di sfondarla ed entrarci in casa. Così non è. Piaccia o dispiaccia, i volonterosi ragazzi/e di Casa Pound, Lealtà Azione e Forza Nuova sono pochi, isolati e contrastati, vergognosamente diffamati da tutto il sistema politico-economico-mediatico. Finanche dai Fratelli d’Italia, che dovrebbero essergli almeno cugini.

Dunque delle due, l’una: o le oche del Campidoglio democratico starnazzano appunto perché sono tali, stupide e rumorose; o gridano all’allarme del Fascismo, ma intendono il grillismo. Se così fosse, messi alle strette, fra Grillo e Renzi, sceglieremmo il primo, ben più dotato come comico e spara-balle. E senza essere messi alle strette, nessuna incertezza nel preferire ad entrambi Mussolini.