La buonanima di Cristoforo camminava su è giù per le nuvole del Paradiso, annoiandosi a morte, quando un cherubino lo fermò per dirgli qualcosa. “Quando hai un attimo di tempo, passa da san Pietro, che ti vuole parlare “ gli disse. Parlare di attimi in un mondo dove la misura di tempo è l’infinito, potrebbe sembrare una battuta, anzi un motto di spirito, ma avendola pronunciata proprio un puro spirito, meglio soprassedere per non incartarsi nei commenti.

Fu così che Cristoforo, al secolo Colombo, decise di incamminarsi verso lo studio del custode del celeste empireo, in fondo ad uno degli immensi eterei corridoi, percorsi da milioni di anime. Mentre si avvicinava alla meta fu bloccato dall’amico Vasco, che gli attaccò un terribile bottone, parlandogli di angeli, di dannate nuvole, di buoni e cattivi e della sua vita spericolata. Stiamo parlano ovviamente di Vasco de Gama, il grande navigatore, che non la smetteva mai di autocitarsi. Approfittando di una pausa nei lunghi sproloqui dell’amico e collega, Cristoforo, con la scusa di un appuntamento urgente, si dileguò lasciando Vasco a mezza strada.

Arrivato di fronte all’ufficio di San Pietro, incrociò due tipi che vi uscivano con il volto corrucciato.

“Avanti, vieni avanti , Cristobal . Hai visto quei due ? Sono musulmani, sono arrabbiati e delusi perché si trovano nel nostro di paradiso, senza nemmeno le solite vergini ad aspettarli. Accomodati pure .” e indicò a Cristoforo una poltrona che non c’era mentre si aggiustava la scrivania altrettanto inesistente.

“Vedi Cristobal…”

“Cristoforo, sono italiano e genovese !” puntualizzò Colombo.

“Oh , scusa, ma mi viene meglio in spagnolo; vedi qui in Paradiso abbiamo deciso di dare luogo ad una svolta, di aprire le porte a nuovi modi di vedere, di abbattere muri e steccati obsoleti, di riconsiderare anche giudizi già consolidati e…” e mentre parlava Cristoforo si domandava dove il canuto uomo volesse andare a parare.

“Noi siamo sempre attenti a cosa accade sulla terra e talvolta ne attingiamo nuove logiche con cui giudicare. Recentemente , per esempio, abbiamo seguito l’agire del più grande ente pensionistico in Italia, in quella che tu chiami la tua patria, che ha rivisto migliaia di pensioni già erogate, scoprendo che in molti casi aveva pagato più del dovuto alcuni anziani cittadini. L’Inps ha richiesto indietro molti soldi ad alcuni di loro, ingiustamente pagati di più, arrivando perfino a chiedere indietro decine di migliaia di euro a qualche povero pensionato. Ma la giustizia procede così, essere equi è un valore importante.”

Colombo, che non capiva una mazza di pensioni da buon uomo del Cinquecento, ma stupido non era, così commentò : “ Codesti homini vetusti subirono autentica soperchieria !” e ben usò un termine che fondeva sopraffazione con porcheria.

San Pietro non raccolse e continuò il suo monologo : “ Vedi, Cristoforo, dobbiamo dare un segnale, un segnale forte, di un nuovo corso. Tu sei un simbolo, rappresenti il colonialismo, lo sfruttamento, sei il contraltare tuo malgrado dell’accoglienza, avendo invaso e non dato asilo. Ma mi son detto chi sono io per giudicare ? Quindi ti imploro di fare un passo indietro per il bene di tutta l’umanità, ti chiedo di accettare un ridimensionamento : ti ordino di dare l’esempio e di tornare per un certo tempo in Purgatorio, un paio di secoli, cosa vuoi che siano ?”

Cristoforo replicò, in un accorato tentativo di difesa : “ Perché punirmi, quando rischiando di mio e con un pugno di uomini ho aperto nuove grandi strade all’umanità ? Ho impresso sulle vele delle mie caravelle il simbolo imperituro della croce, ogni volta che toccavo terra mi inginocchiavo e pregavo per Nostro Signore; ho chiamato San Salvador e Santa Maria le isole più belle, ho convertito tribù selvagge portando con me monaci e frati. Ignoravo che queste genti fossero gli abitanti di un nuovo continente, li ho infatti sempre chiamati indiani, credendoli uomini delle terre più estreme dell’Asia. Perché mi si vuol far questo ?”

Ma la ragion di stato o del nuovo Paradiso aveva già deciso e Cristoforo Colombo ben presto fu avviato verso l’esilio in Purgatorio, con un piccolo manipolo di altri beati. La sparuta comitiva procedeva verso il basso, scortata da qualche serafino, quando incrociò una fila di anime che saliva verso l’alto. Proprio alle porte del Purgatorio avvenne l’incontro e per un attimo Cristoforo ebbe modo di scorgere il volto affilato di un prossimo beato. Gli parve di riconoscere la figura di un sacerdote maya, approdato un giorno su un’isola dove lui soggiornò. La gente del luogo diceva che fosse fuggito da una misteriosa calamità e che usasse praticare sacrifici umani per propiziare i suoi dei. Un giorno , al tramonto sulla spiaggia, il sacerdote fu bloccato mentre cercava di strappare il cuore ad una bambina, usando le sue unghie affilate. Alcuni pescatori lo bloccarono e lo portarono dalla regina dell’isola affinché fosse giudicato.

Costei sentenziò: “ Poteva sapere il sacerdote che da noi è vietato strappare il cuore ad una bambina ? Abbiamo fatto qualcosa per insegnarglielo ? Lo abbiamo integrato nei nostri usi e costumi ?”

Il sacerdote fu lasciato libero tra lo sconcerto di tutti i sudditi e di Colombo stesso.

Cristoforo ebbe nitido quel ricordo ma lo scacciò quasi fosse una bestemmia, varcando i cancelli del Purgatorio.