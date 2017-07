Mi raccontava mio padre che, ancora ragazzino a metà degli anni Trenta, camminava sulla spiaggia di San Vincenzo in Toscana insieme a mio nonno Pietro, che non conobbi mai. Improvvisamente nonno Pietro riconobbe, spaparanzato su una sedia sdraio, suo cugino, Antonino Tringali Casanova, il Presidente del Tribunale del Fascismo, organo che controllava eventuali oppositori, esercitando condanne se ritenuti una minaccia per il regime. “Antonino, cosa ci fai qui al mare, non dovresti essere al lavoro giù a Roma ?” chiese con un sottile velo polemico , da buon toscano, mio nonno.

“Caro Pietro, sono praticamente disoccupato, non c’è più un antifascista in giro per l’Italia, e quindi mi godo la mia spiaggia !” risposte sarcastico Tringali Casanova.

In realtà uno c’era e l’aveva davanti, perché mio nonno nutriva un dissenso malcelato nei confronti del fascismo, non ideologico, ma non sopportava il conformismo diffuso ed imperante tra gli italiani.

L’incontro finì lì ed i due cugini si salutarono, secondo i ricordi di mio padre.

ITALIA, GIUGNO 2018.

Nella tarda primavera di quell’anno furono finalmente indette le elezioni, che si sarebbero tenute a metà luglio, secondo i desideri di Renzi e della sinistra.

Da pochi mesi era stata resa esecutiva la legge Fiano, per proibire ogni manifestazione di apologia di fascismo, che fosse compiuta con atti, scritti, documenti o con il semplice possesso di materiale che riconducesse a quel periodo o lo esaltasse. In realtà la legge era stata varata come diversivo nei confronti di una disastrosa crisi sociale ed economica che stava sprofondando il paese nel disastro più completo.

Il tentativo era di colpire il centrodestra utilizzando norme che si potevano adattare alle esigenze della sinistra ; un pretesto per colpire gli oppositori si sarebbe facilmente estratto dal cilindro delle disposizioni contenute nel decreto.

Fu anche istituito il Tribunale Speciale dell’Antifascismo e fu nominato Presidente l’immancabile on. Fiano.

Costui aveva a disposizione un migliaio di agenti in copertura, che , sparsi tra la gente su tutto il territorio nazionale , dovevano individuare ogni “rigurgito nostalgico”.

Gli italiani capirono immediatamente la minaccia e cominciarono a controllarsi in ogni atto della propria vita. Eliminarono dal vocabolario l’espressione “me ne frego” di dannunziana memoria, tornarono al “me ne impipo”, ma anche al “me ne infischio” o perfino al “me ne fotto”. Sulle spiagge di quell’inizio d’estate e ricordando Chioggia dove tutto partì secondo la vulgata popolare, le mamme non dicevano più ai propri bambini “vai a giocare sul bagnasciuga” ma “sulla battigia” e loro non capivano e ognuno andava dove gli pareva. Nessuno sceglieva un “posto al sole “ per l’ombrellone ma si manteneva sul vago. E così via dicendo, con il risultato che gli sgherri di Fiano non davano grandi risposte al loro Presidente.

Fiano, già soprannominato Fiasco perché tutto ciò che faceva si risolveva in un misero fallimento, fremeva e fremeva, cosicché sollecitò i suoi scherani a trovare un caso, un solo caso da poter esibire alla pubblica opinione.

Fu così che un agente più attento degli altri, visitando un mercatino dell’usato incappò in una bancarella dove, in mezzo a cianfrusaglie, medaglie, album di figurine e vecchi numeri di Tex Willer, campeggiava la foto di una donna, cinta la testa d’alloro come nel trionfo, che esibiva un inequivocabile saluto romano.

La foto fu immediatamente sequestrata, la bancarella requisita, il povero commerciante arrestato.

Il Presidente del Tribunale dell’Antifascismo, convocò i giornalisti per annunciare la notizia della minaccia sventata.

I gazzettieri del pensiero unico, debitamente sollecitati , si esibirono in una serie, purtroppo già vista, di titoli esilaranti nella forma ma drammatici nei contenuti. “Vendeva manifesti inneggianti al fascismo, arrestato commerciante nostalgico”. “Nei giorni feriali insospettabile operaio, la domenica spacciatore di lugubri cimeli” e ancora :“Quale oscura trama c’è dietro Pietro Ticozzi ?”, perché questo era il nome del malcapitato.

Nella cantina del povero rigattiere furono trovati due busti del duce ed un 78 giri di marce militari; la posizione del Ticozzi divenne indifendibile. Fu fermato tal Mauro Cobianchi, un collezionista amico dell’arrestato, accusato di avergli venduto la foto della giovane donna del saluto romano.

“Ticozzi è una brava persona, aveva un nonno partigiano o forse uno zio, e io gli ho regalato la foto dell’Ondina.” Cercò di discolparsi il Cobianchi.

Nessuno fece caso a queste dichiarazioni, finché qualcuno meno gazzettiere degli altri e con un pizzico di giornalismo nelle vene , si chiese se quella donna ritratta non fosse un’anonima icona fascista ma avesse un nome tutto suo.

Così venne fuori che la giovane donna in posa con l’alloro sulle tempie ed il braccio teso in avanti, altri non era che Ondina Valla, la prima medaglia d’oro femminile nella storia delle Olimpiadi, sul podio a Berlino nel 1936, vincitrice degli 80 ostacoli. A questo punto, Fiano ed il Ticozzi vennero messi da parte, ed i giornali fecero a gara per ricordare la figura di Ondina Valla. E noi faremo altrettanto.

In memoria di una delle più grandi campionesse azzurre, ricorreremo alla metafora della gara ad ostacoli, la prediletta dalla nostra atleta che si cimentò anche nel salto in lungo, nell’alto, nella staffetta.

Trebisonda Valla nacque a Bologna nel 1916 , suo padre, dopo quattro maschi , chiamò così la sua figlia femmina, in omaggio alla città turca , che lui riteneva di grande bellezza, avvolta nel fascino e nel mistero dell’esotico.

Per sua fortuna venne presto soprannominata Ondina, e questo del nome fu il primo , piccolo ostacolo.

La successiva barriera da superare furono le prime gare, in concorrenza con la coetanea e compagna di scuola Claudia Testoni, con cui si sfidò fino a fine carriera, con alterni risultati, ma sempre di vittorie si trattava.

Poi ci si mise la madre, che riteneva più importante che la figlia trovasse presto marito, piuttosto che correre in calzoncini sulla terra battuta.

Superata questa barriera con la complicità del padre, favorevole alla sua passione per l’atletica, ci si mise la Chiesa Cattolica. Pio XI, forte dei Patti Lateranensi del 1929, vietò alla Valla di partecipare alle Olimpiadi del 1932 a Los Angeles, dove sarebbe stata la più giovane italiana nella storia a parteciparvi. Il Papa riteneva disdicevole che una donna affrontasse la “promiscuità” di un ambiente prevalentemente maschile. Tale atteggiamento ostile allo sport femminile si mantenne anche con Pio XII che anni dopo auspicò che le gare di nuoto femminili si tenessero a porte chiuse, perché spalle e cosce non venissero esibite ; la Chiesa ottant’anni fa era al livello degli islamici di oggi.

Quando però arrivarono le Olimpiadi a Berlino del 1936, fu Mussolini ad imporsi ed a volere la partecipazione femminile: il Fascismo esaltava lo sport come attività volta a migliorare l’individuo ed a renderlo più forte, e ciò doveva coinvolgere anche la donna; l’idea di svincolarsi dai dettami della Chiesa poi lo motivò ancor di più. Come se non bastasse il Duce venne a sapere che Hitler stava creando una forte squadra olimpica con una importante componente femminile. Nel continuo dualismo con baffino, Mussolini voleva dimostrare che anche l’Italia sapeva dare un contributo muliebre allo sport. Anche questa barriera venne superata dalla nostra Ondina che si trovò allo stadio olimpico con tutta la squadra nazionale, a fianco di Marina Zanetti, una donna commissario tecnico per l’atletica azzurra. La sfilata delle delegazioni partecipanti fu un’apoteosi di saluti romani : perfino le squadre di Grecia, Francia e Canada salutarono con il braccio teso, in omaggio alla nazione ospitante.

Poi ci fu la gara vera e propria, la finale degli 80 ostacoli, come suprema sfida che vide Ondina Valla vincere di un soffio ; fu reclamato il fotofinish, mai usato prima, che confermò la vittoria della nostra atleta, a scapito di Claudia Tentoni, retrocessa dal secondo al quarto posto, per dare l’argento alla tedesca Steuer; due italiane ai primi due posti avrebbero infastidito baffino, così ci accontentammo della sola medaglia d’oro.

Ondina Valla salì sul podio e la foto della vincitrice che salutava romanamente fece il giro del mondo, complice anche il lungometraggio “ Olympia” di Leni Riefenstahl, che immortalava gli atleti come dei, pagani ed al di sopra degli uomini.

Quella vittoria di una ragazza italiana unì tutta la nazione e credo che anche mio nonno si fosse commosso per quell’evento. Gli atleti italiani vincitori, al ritorno in patria, vennero ricevuti dal duce che volle Ondina accanto a sé per la foto ufficiale.

Il fratello Rito, affermato scultore, scolpì una statua, chiamata “l’ostacolista”, che fu posta davanti alla sede della Gioventù Italiana del Littorio a Bologna, fino alla caduta del regime. Poi qualcuno in vena di boldrinate la fece togliere.

La storia di Ondina Valla , che sembrava dimenticata, appassionò gli italiani, ormai privi di miti e di riferimenti di spicco in quella tarda primavera del 2018.

La legge Fiano ed il suo Tribunale avevano stancato gli italiani, e forse anche la storia dell’Ondina dette il suo contributo ; però un giorno qualcuno , su qualche social, cominciò a scrivere “ME NE FREGO”, forse per scherzo, come goliardata, fatto sta che il detto venne ripreso e ripreso poi ancora e tutto il web venne invaso dai “me ne frego” e divenne prima un’onda, poi uno tsunami.

Fiano ricevette un “stai sereno” e si dovette dimettere, del Tribunale non se ne parlò più e poi si tennero le elezioni politiche.

Ma questa è un’altra storia.