Malik era un bambino di nove anni, che viveva in un piccolo villaggio nell’interno della Siria, andava a scuola e accudiva, per conto della sua famiglia, un piccolo gregge di capre, ed era cristiano. Ogni domenica, un anziano prete, padre B., arrivava a bordo di una sgangherata automobile e celebrava la messa. Malik era contento perché vedeva gioia attorno a sé. Un giorno però padre B. giunse di corsa sulla sua macchina , convocò tutto il villaggio e spiegò ai capi anziani che dovevano convincere tutti a fuggire e a fare presto. Papà e mamma radunarono solo poche cose e si aggregarono al piccolo corteo di uomini , donne e bambini. Malik indugiò perché voleva portare con sé il suo piccolo gregge, ma fu proprio suo padre a dirgli che purtroppo non c’era tempo. Così partirono, verso una meta che padre B. aveva loro indicato. Camminarono a tappe forzate per molti giorni, mangiarono e bevvero non quando avevano fame o sete, ma quando qualcuno dava loro cibo ed acqua. Spesso dormivano quando era giorno, in qualche stalla, nascosti tra gli armenti e proseguivano il viaggio nella notte. Venivano accolti da qualche cristiano ed in qualche caso anche da qualche musulmano pietoso. Un giorno, in tarda mattinata, giunsero in un villaggio semidistrutto, molti mozziconi di case ancora fumavano , emanando un odore acre ed intenso. Fu lì che Malik vide per la prima volta l’orrore della guerra e capì perché stavano fuggendo : lungo la strada penzolavano i corpi di molti uomini, impiccati o crocefissi, con frasi incise a sangue sui loro petti, irridenti al fatto di essere cristiani. Malik si sentì stringere lo stomaco ed ebbe paura e capì perché i suoi genitori tergiversavano quando lui chiedeva spiegazioni ; diventò ancora più ubbidiente e smise di lamentarsi quando i morsi della fame lo coglievano lungo il cammino. Un giorno, dall’alto di una collina i fuggitivi videro le case di un villaggio, la loro prossima tappa, tutte avvolte dal fumo, sentirono anche i crepitii lontani delle mitragliatrici, compresero che avrebbero dovuto allungare il percorso verso un’altra destinazione. Qualche anziano si lasciò morire, forse per non gravare sul cammino del minuto corteo, ogni giorno più corto.

Malik talvolta avrebbe voluto piangere, ma si trattenne e si accorse che stava diventando un piccolo adulto, accudiva ora i suoi fratellini più piccoli ed anche quelli di altre famiglie.

Quando ormai tutti erano stremati, un giovane in motocicletta raggiunse il corteo ed annunciò loro che erano finalmente arrivati; tra poco, al culmine di un piccolo bosco di cedri, avrebbero visto il mare. Il giovane, un cristiano, si offrì di caricare sulla moto un’anziana donna, e dette loro appuntamento sulla banchina del molo di un piccolo porto di pescatori ; rassicurò la compagnia che laggiù i tagliagole dell’Isis non sarebbero mai arrivati.

Tutti si rinfrancarono, Malik, per la prima volta dopo tanti giorni, vide suo padre sorridere.

Il tramonto già si affacciava sul mare quando giunsero al porticciolo ; ad accoglierli altri gruppi di cristiani, stravolti come loro, incapaci di gioire per i tanti lutti che avevano lasciato alle loro spalle.

Altri giovani, comandati da quello che li aveva accolti in moto, rifocillarono i nuovi arrivati e spiegarono loro che non c’era tempo da perdere, avrebbero dovuto salire su un peschereccio da poco approdato accanto al molo. Sarebbero subito salpati, in direzione nord ovest, verso le coste della Grecia, il tragitto più breve possibile per una traversata.

In silenzio, in fila indiana, i gruppi di fuggitivi salirono sull’imbarcazione, attenti a non far cadere in acqua le poche cose che avevano con sé. Quando tutti furono a bordo, il peschereccio salpò, neanche il tempo di un rapido saluto a quei giovani cristiani.

La traversata fu lunga, il vento flagellava a raffiche la fragile imbarcazione, ondate improvvise sferzavano il ponte ; qualcuno ebbe paura, molti si misero a pregare, in coperta si sentivano bisbigliare i “paternoster” e gli “avemaria” senza interruzione. Malik fu preso dal mal di mare, fu preda di conati di vomito continui ma tenne duro, non si lamentò mai, voleva dimostrare a suo padre che era diventato un piccolo uomo.

Finalmente all’alba di alcuni giorni dopo, di quanti, nessuno tenne il conto, la luce intermittente di un lontano faro annunciò loro che la salvezza era vicina.

Tre ore più tardi toccarono terra, su una spiaggia bagnata da una pioggia sferzante.

Ad accoglierli alcuni marinai che parlavano una lingua incomprensibile, certamente non era l’inglese, non ci assomigliava nemmeno. Furono portati in una lunga e bassa casa bianca, tutto era intonacato di bianco in quel nuovo paese. Entrarono in un grande salone, fu loro dato da bere e da mangiare, poche cose ma sufficienti a sedare fame e sete. Altri cristiani ma anche molti musulmani erano lì radunati, giunti sul luogo da pochi giorni.

Quando la fase di ambientamento fu terminata, tra i rifugiati si cominciò a parlare, a raccontarsi tante storie, a cercare notizie di amici e parenti. Qualcuno, un musulmano, lì da più tempo, fu il primo a parlare del grande Uomo vestito di bianco che sarebbe arrivato fra qualche giorno. Era il grande Capo dei Cristiani, sarebbe giunto a benedirli ed avrebbe portato con sé alcune famiglie, nella sua grande casa in Vaticano.

E poco dopo venne il giorno in cui l’Uomo vestito di bianco apparve ai rifugiati, contornato da una piccola schiera di preti e di gendarmi. Malik, sgattaiolando fra la piccola folla lì radunata, riuscì a vederlo e si emozionò ; finalmente un volto amico, l’uomo che li avrebbe protetti, l’uomo in nome del quale molti erano morti per non rinnegare la croce , come i cristiani crocefissi lungo la strada di quel villaggio.

Malik e la sua famiglia lo sentirono parlare e diceva cose belle e rincuoranti ; riuscì anche ad ascoltare papà e mamma che si bisbigliavano qualcosa, che aveva a che fare col fatto che sarebbero stati presi e portati a Roma, addirittura in aereo.

L’Uomo vestito di bianco diceva anche tante cose che Malik non comprendeva , ma tutti attorno a lui sorridevano alle sue parole, e il nostro piccolo amico si sentiva rinfrancato.

A Malik una frase restò impressa, forse perché stimolò la sua fantasia ; l’Uomo vestito di bianco infatti affermò che nel nuovo mondo in cui erano appena entrati non esistevano più muri, che tutti sarebbero stati accolti a braccia aperte.

La sera stessa c’era molta fiducia e tanta serenità ; il papà di Malik annunciò alla famiglia che domani avrebbero preso l’aereo e sarebbero andati a Roma, la città della cristianità. Commossi e stremati tutti si addormentarono, Malik tra i primi.

Che qualcosa non andasse come doveva, Malik lo intuì subito, all’alba del giorno dopo. Suo padre tornò da una riunione , a cui era stato convocato, cupo in volto, prese sua moglie in disparte e le disse qualcosa che la fece piangere ; a Malik non ci volle molto a capire che non ci sarebbe stato più alcun volo per Roma.

Fu spiegato a tutti che i posti sull’aereo erano pochi ed erano stati sorteggiati, ed i premiati erano solo musulmani, ma nessuno riuscì a capire perché nessun cristiano comparisse nella lista.

Malik, mentre assisteva al commiato festante delle famiglie musulmane , incurante della fredda pioggia che lo investiva, fu assalito da tante domande a cui non sapeva dare risposta.

Perché l’Uomo vestito di bianco aveva parlato di muri crollati se poi ergeva l’ostacolo insormontabile dei pochi posti a bordo del suo aereo ? Ma se era venuto con tanti preti e gendarmi, se era un uomo potente, perché non aveva fatto arrivare altri aerei per potere prendere tutti i cristiani e musulmani, lì presenti ? Ma non era per lui che i fedeli pregavano in chiesa , nel villaggio , la domenica durante la messa, su esortazione di padre B.? Perché aveva volto le spalle proprio a loro, sopravvissuti alle decapitazioni ed alle crocifissioni?

Malik guardò sua madre e suo padre ed in quel momento capì che solo loro erano i suoi veri angeli custodi, gli unici vestiti idealmente di bianco. Comprese anche che lui stesso d’ora in poi sarebbe stato il piccolo uomo che avrebbe protetto i suoi fratellini, senza mai tradirli.

Non sappiamo quale sorte abbia poi toccato Malik e la sua famiglia. Ci piace immaginare che abbiano raggiunto una qualche città del nord Europa; forse ogni domenica quella modesta famiglia siriana si reca a messa, magari in una di quelle imponenti cattedrali che hanno fatto grande l’Europa cristiana.

Certamente Malik si apparterà in una delle piccole cappelle laterali , dove non si parla e si prega in silenzio; lontano dalle parole e dai fumi di incenso dell’altare maggiore.