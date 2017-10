1/2 Rai GRILLO:CASO APPENDINO? NON C'E',TUTTO RISOLTO Il caso Appendino "non c'è,tutto risolto". Lo assicura Grillo parlando a Palermo delle dimissioni del capo di gabinetto della sindaca M5S di Torino. Giordana "in 24 ore è già tornato nella storia del passato", "sono test che dovrebbero far riflettere su come siamo". Poi l'affondo sul leader della […]