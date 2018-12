Pubblicato il rapporto The Global Terrorism Index 2018 redatto ogni anno in Australia dal Institute for Economic and Peace. Nel 2017 i paesi maggiormente colpiti dal terrorismo sono Afghanistan, Iraq, Nigeria, Somalia. Seguono poi Egitto, Repubblica democratica del Congo e Libia.

Per quanto riguarda l’Africa, come riporta africanews, lo studio sottolinea come in Nigeria sia stato comunque registrata una riduzione del 16% del numero di morti (1532) in attentati terroristici rispetto al 2016, anno in cui si era già registrata una diminuzione del 63% rispetto all’anno precedente. Secondo il rapporto, questa netta diminuzione dimostrerebbe l’efficacia delle misure antiterroristiche adottate. I due nuclei più letali sono stati il gruppo islamico Boko Haram, che ha aumentato la sua l’attività nel corso dell’anno, e gli estremisti fulani, che hanno invece fatto registrare una forte diminuzione degli attacchi. Insieme, Boko Haram ed estremisti fulani sono stati responsabili dell’88% degli atti terroristici in Nigeria nel 2017.

La Somalia al contrario è stato il paese in cui il terrorismo è cresciuto maggiormente a livello globale nel corso del 2017 con il numero delle morti aumentato del 95%, esattamente 1.470 a causa della fazione jihadista, al-Shabaab.

Ricordiamo l’attentato dell’ottobre del 2017, quando un camion carico di esplosivo esplose in una delle vie principali di Mogadiscio causando ben 588 morti.