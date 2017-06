Quella conosciuta come Italia è una terra, dal dopoguerra non più Stato e tanto meno nazione, in cui si ha la sfrontatezza di assoggettarsi sul piano dei beni culturali a presunti (o sedicenti) tecnici stranieri e di mortificare i giovani, considerando “talenti” solo quelle recatisi all’estero. Automatica conseguenza è che il quadro politico nazionale scade o meglio e più chiaramente si dequalifica di giorno in giorno, di ora in ora.

Si profilano all’orizzonte, sempre più vicine e più preoccupanti, padrone della scena, due “armate Brancaleone” , agli ordini di 2 condottieri prossimi negli obiettivi e nell’azione pubblica. I nomi sono arcinoti, il primo, per età, è Berlusconi, ed il secondo è Renzi.

Il leader di “Forza Italia” sull’onda del successo conseguito al I turno grazie alla scontata crisi della sinistra, alla lucidità espressa, senza che nessuno si curasse di denunziarla, dagli elettori sull’inaffidabilità e inconsistenza dei grillini, pur su un campione ridotto e con un astensionismo eloquente della persistente insoddisfazione dei cittadini (40%), si è lanciato in una campagna arruolamenti (non ho detto acquisti), in molti casi “battitori liberi” (persino una ex 5S) e ex azzurri fino a qualche giorno fa demonizzati.

Si ha già un sottoleader , Gaetano Quagliariello, il cui gruppo è “stato ben visto e agevolato da Berlusconi perché è un aggregatore che cerca di rafforzare [oggi e perché non ieri o l’altro ieri?) una coalizione di centro – destra. Ed è particolarmente vicino a tutti coloro che alzano [ai suoi comandi] la bandiera della riunificazione”.

Quagliariello sottolinea opportunamente l’”unione programmatica” e la “differenziazione politico – culturale” con la Lega. Queste distinzioni hanno da valere e da essere tenute alte ed orgogliose dalla destra e da FdI, caduta a Palermo in un incredibile quanto increscioso infortunio.

Sul lato contiguo del toscano, amico di Berlusconi ( vedi da ultimo la solidarietà per gli scioperi dei trasporti), il responsabile degli enti locali democratici ha presentato il “perimetro largo del PD”, che “deve crescere a sinistra e al centro” “da Pisapia a Tosi”, da Galletti al giovane ed inesperto P.F. Casini, a Zanetti e ai rappresentati isolati di Alternativa Popolare.

Il notista del “Corriere della Sera” che la doppia operazione costituisce la prova che “il centro resta strategico, una sorta di “cima Grappa” del sistema”. Il politologo non ravvisa il ruolo di punctum dolens svolto dal centro nella politica italiana con la sinistra e con la destra incapaci di annullarlo e da esso comunque condizionate.

Intanto la scandalosa ed inspiegabile stazione, costruita ad Afragola, la cui utilità manca di spiegazioni plausibili, comincia, come era scontato, ad interessare la “cronaca nera” con la emersione di fatti gravissimi denunziati dagli inquirenti con l’ipotesi che i clan abbia utilizzato l’area dell’ampio parcheggio per smaltire rifiuti tossici provenienti dal Nord.

Questa è solo la prima puntata di una “telenovela” lunga e articolata. Quando Rizzo, Stella e Cazzullo, i tre inimitabili fustigatori modello, si cureranno di sollevare il velo oltremodo pesante?

Sull’ argomento del giorno, quello dello ius soli, è apparso sul Corriere un editoriale sconcertante e sconclusionato di Galli della Loggia. L’ex docente universitario, dopo aver anticipato un favore prefabbricato e preconcetto “alla nuova legge”, muove due critiche sostanziali, la concessione automatica priva di un accurato e serio vaglio linguistico e la mancanza del divieto della doppia cittadinanza. Afferma ( o forse confessa) di non ritenere “per nulla campata in aria la preoccupazione che la immissione di nuovi cittadini provenienti da contesti radicalmente differenti dal nostro possa finire per alterare l’identità storico – culturale del Paese”. Si lancia poi in un’assurda, immotivata, quasi isterica demonizzazione della destra impegnata, in maniera finalmente corale, in una contestazione del provvedimento con tesi naturalmente e logicamente più cariche (“paranoie identitarie”), che hanno però a fondamento primario ed ineliminabile proprio la tutela dell’”identità storico – culturale del Paese” (aspetto, guarda caso, sfuggito all’editorialista)

Perduta nelle nebbie di un ragionamento astruso quanto personale è l’affermazione –lezione secondo cui “la cultura della nazione, il patriottismo quello vero, significa tra le altre cose anche questo: capire quando bisogna rinunciare agli interessi della propria parte in nome di un interesse generale”. Bah?