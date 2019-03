Riecco Luca Casarini, anzi l’ammiraglio Casarini, il commodoro Casarini. Rullo di tamburi. Complimenti a lui. Casarini è uno sfigato di successo. Negli anni Ottanta, tra Padova e Marghera, l’omarino s’impose tra i rottami di “Autonomia Operaia” — i sopravvissuti del blitz 7 aprile 1979, un’operazione voluto dal giudice Calogero su indicazione del PCI, ormai stufo dei massimalisti e delle loro stupide violenze — e divenne la star degli sfigati del Centro Pedro e dintorni. Al netto del suo diplomino di perito termotecnico — auguri e complimenti ai suoi colleghi — il Casarini s’inventò erede e testimone del professor Toni Negri. Di certo, un “cattivo maestro”, personaggio malvagio ma di certo uomo intelligente e sapiente. Tutta altra roba del modesto Luca, piccolo leader di un gruppetto di sociopatici molto amanti del “cicchetto” e molto, molto prudenti.

Siano chiari, passati gli anni di piombo, evaporati i fumi ribellistici gli ex operaisti divennero (e sono) un ammortizzatore sociale e una riserva per la sinistra politica e (quando serve) per la Digos. Un destino alcolico e maliconico ma Casarini attese. Con pazienza. Infine arrivarono i no global e i i giorni del G8 di Genova del 2001. In quel terribile casino — pessimamente gestito dal frastornato neo governo Berlusconi — il piccolo “Che” padovano — ometto attento ma agile e molto anguilloso — s’inventò un ruolo da leader. Con gran rabbia di Bertinotti, Agnoletto & co. , il capetto padovano riuscì a strappare l’attenzione dei media e imporsi come personaggio. Un capolavoro, va riconosciuto, degno di Goldoni. Ma le sue stupidaggini, le sue cazzate fecero sbellicare dal ridere tutt’Italia. Memorabile fu la sua infelice performance a “Porta a Porta ” e la sua dichiarazione di “guerra mondiale” a tutto e a tutti, “morte ai fascisti (ovviamente) e a Berlusconi, morte all’Europa, all’America, ai cinesi, ai sanmarinesi, ai marziani, ai vulcaniani etc. etc.. In studio Ignazio La Russa, impietosamente, lo ridicolizzò. Casarini diventò una macchietta.

Eppure, eppure, eppure per il povero Luca (forse solo un ragazzo un po’ mona…) il G8 rappresentò una goccia di sole purtroppo subito offuscata dal tramonto. Nulla di strano. La sinistra di governo ha buona memoria e non perdona nulla agli imbecilli e gli invasivi. Dopo ripetute e sempre sfortunate esperienze elettorali — elezione dopo elezione i “compagni” relegarono Casarini nel baratro delle preferenze.. — e qualche gaffe sui migranti (per saperne di più cliccate su you tube), il perito padovano fu messo all’angolo. Pensionato. Andò in Sicilia e sembrava essersi rassegnato ad una vita da modesto imprenditore, alla pensione. All’oblio. Invece no.

Oggi Casarini, il navarca del PD, è tornato. Oggi è marinaio, ammiraglio, commodoro. È diventato un personaggio mediatico del circo PD. La Pinotti lo esalta, Zingaretti lo liscia, per “Repubblica è “un eroe”. Per gli imbecilli radical chic è il salvatore dei 50 migranti raccolti (chissà come mai?) a poca distanza dalle coste della Libia su un rimorchiatore trasformato in una nave acchiappa-disperati. Ma chi paga? E perchè? Presto lo sapremo. Intanto, un piccolo consiglio a Luca: questa volta non esagerare con i cicchetti, bevi con moderazione e stai attento ai “compagni”. Quelli ti fregano sempre. Fatti pagare in anticipo.