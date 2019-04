Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha dato il via questa mattina al suo primo vertice con Vladimir Putin a Vladivostok, città dell’estremo Oriente russo. La risoluzione pacifica del programma nucleare di Pyongyang e la cooperazione economica tra i due Paesi sono i principali punti all’ordine del giorno dell’incontro tra i leader. Gli attesi colloqui sono visti come un test chiave per il sostegno diplomatico a Kim, che tenta di superare lo stallo nei negoziati con gli Stati Uniti allentando la pressione sulle sanzioni e concentrando l’attenzione sullo sviluppo economico.

Nel suo intervento di apertura, Kim ha dichiarato che il vertice con Putin sarà “significativo” per gli sforzi congiunti nell’affrontare le questioni relative alla penisola coreana, dove “sono puntati gli occhi del mondo”. “Credo – ha affermato – che (il summit) rappresenterà un dialogo molto importante per valutare insieme la politica della penisola, condividere le opinioni degli altri e lavorare insieme per apportare aggiustamenti e ricerche in futuro”.

Putin ha espresso il suo sostegno al dialogo inter-coreano ed al miglioramento delle relazioni tra il Nord e gli Usa. “In occasione di questa vostra visita in Russia, mi aspetto che le relazioni bilaterali si sviluppino e che possiamo trovare una buona soluzione per la situazione nella penisola coreana”, ha dichiarato il presidente russo. “E penso – ha aggiunto – che saremo in grado di continuare con questa tendenza, questo cambiamento che oggigiorno si sta manifestando in modo positivo”.

Terminato il vertice, Kim tornerà a casa domani o il giorno seguente. Nel frattempo, il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in incontrerà nel pomeriggio Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa a Seoul.

