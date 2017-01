“Quali sono le ragioni profonde della crisi radicale che in Italia ha colpito la istruzione, la sua organizzazione e si direbbe la stessa dimensione educativa ?”. Confesso di aver letto e riletto la lunga e prolissa lamentazione di Galli della Loggia sul Corriere della Sera (“Così la politica l’ha abbandonata. La grande crisi della scuola”) senza giungere ad una conclusione e senza soprattutto individuare, se non diplomaticamente, gli errori e nominativamente i responsabili, politici, burocratici e pedagogici.

Si tratta, nonostante Galli voglia “riprendere il discorso dall’inizio, riandare alla storia”, di una ricostruzione monca, quindi incompleta, quindi insufficiente. Appare banale e scolastica la scoperta delle élite politiche liberali, lanciate nel campo dell’istruzione e interessate alla formazione dei “cittadini dei tempi nuovi”, come se le élite stesse non sentissero implicito, vincolante e condizionante il compito di “inculcare i valori della “civiltà moderna””.

Il collega non può non riconoscere (ammettere?) che la classe dirigente liberale è stata in grado di “formare una coscienza dell’identità nazionale” “dalla nascita dello Stato italiano fino a un dipresso al 1960”. L’indicazione cronologica sembra scarsamente convincente dal momento che lo smantellamento ha come ragione ufficiale scatenante, “l’irruzione nel nostro Paese della democrazia di massa” ma ha come ragione remota la debolezza delle istituzioni scolastiche minate e sabotate dal deleterio connubio politico – demagogico cattocomunista.

L’analisi comunque si fa attendibile e accettabile nel passaggio in cui viene sanzionata, nel fine secolo, con i governi di centro sinistra e con le esperienze di Berlusconi, interessate a calpestare, tra il silenzio della destra, la lezione di Giovanni Gentile, la perdita del senso storico e la resa “ad altrettanti feticci della modernità”: la tecnica” e l’”autonomia”.

La prima ha recato e continua a recare, ormai inarrestabile, “esiti didatticamente e culturalmente quasi sempre nulli”.

La seconda, con la beatificazione dei presidi sceriffi e con la deriva fallimentare della “buona scuola”, è giunta all’apoteosi con la fuga da parte del centro politico – ministeriale e con l’avvento di quello che Galli definisce “il più sciagurato dei regionalismi” come se nell’Italia settentrionale sia mai esistito un regionalismo sensato e costruttivo.

Effetto e conseguenza sono la segmentazione, la frantumazione, la polverizzazione e l’arretramento culturale con “una mirabile accozzaglia di progetti, iniziative, corsi, attività, offerte formative che con i più vari obiettivi spaziano sui più vari ambiti”.

Al fondo sia con Prodi sia con Berlusconi sia con Renzi, questi due ultimi uomini della massima meschinità culturale, per non parlare del conte Gentiloni Silveri e dell’ “Arca di scienza” inviata a viale Trastevere, è stata ed è avvertita la mancanza di una “direzione politica unitaria”, impensabile ed impossibile in 4 elementi, privi di senso dello Stato, direzione costruita sulla preoccupazione dei programmi fattivi ed incisivi, declassata, devastata, incapace di agire e di reagire. L’affossamento dei licei classici, tenacemente perseguito, ne è la dimostrazione concreta sfuggita a Galli.