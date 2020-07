Gli Strokes sono nati a New York nel 1998 etichettabili in qualità di: Rock Alternativo. La formazione iniziale era composta da tre membri: la voce Julian Casablancas, il chitarrista Nick Valensi e il batterista Fabrizio Moretti. Più tardi al gruppo si uniscono Nikolai Fraiture al basso e Albert Hammond Jr. alla chitarra. La band debutta allo Spiral di New York, ottenendo un buon successo di pubblico e da parte dei media. I live degli Strokes continuano nella Grande Mela fino al gennaio 2001, quando pubblicano in Inghilterra “The Modern Age EP” per l’etichetta indipendente Rough Trade. Nel corso del 2001 supportano il tour americano dei Doves e si esibiscono con i Traildead in Inghilterra. Nel Regno Unito gli Strokes ottengono grande attenzione da parte del pubblico e dei media. Nel settembre dello stesso anno, a testimoniare la loro maggiore affinità artistica al vecchio continente rispetto agli U.S.A., esce in Europa l’album di esordio, Is This It: l’influenza dei Velvet Underground e dei Ramones è chiara. Negli Stati Uniti, invece, la pubblicazione dell’album è posticipata di un mese, a causa del crollo delle torri gemelle, con una cover diversa e senza la canzone New York City Cops, sostituita da When It Started. L’album vola nelle classifiche, e un grande tour mondiale porta gli Strokes a diffondere la loro musica per tutto il 2002. In seguito al successo riscontrato da Is This It, nell’estate del 2003 gli Strokes entrano in studio per registrare il loro secondo album insieme al produttore Nigel Godrich, il quale aveva lavorato in precedente con Radiohead e Beck. Tuttavia, questa collaborazione è breve, infatti dopo poche settimane la band licenzia Godrich per ritornare a lavorare con Gordon Raphael, già responsabile del sound dell’album di debutto, Is This It.

Il 20 ottobre 2003 viene pubblicato il secondo album in studio, intitolato Room on Fire. L’album, nonostante mantenga praticamente inalterato lo stile lanciato dagli Strokes con il loro precedente lavoro, ottiene un’accoglienza minore. Nell’incipit 2006 esce in Europa First Impressions of Earth, terzo album della band, anticipato dal singolo Juicebox. L’album, portando avanti lo stile musicale degli Strokes presenta alcune novità (come la ritmicità discordante di alcuni brani e soprattutto la voce di Casablancas che non appare mai alterata da sounds o effetti particolari) che lo caratterizzano e lo diversificano dai precedenti album. In seguito, il gruppo cambia alcuni de suoi componenti (Julian Casablancas, Albert Hammond Jr., Nikolai Fraiture con lo pseudonimo Nickel Eye) intraprendono la strada del lavoro solista. Dopo lo stop deciso alla fine dell’ultimo tour del 2006 e la separazione dal loro manager Ryan Gentles, nel 2009 hanno iniziato a lavorare per il nuovo album, prodotto in collaborazione con il nuovo produttore Joe Chiccarelli. Alla fine della primavera 2010 hanno suonato celati dl nome: “Venison”, in un concerto segreto a Londra con un pubblico di ottocento persone.

Il ritorno ufficiale in tour viene segnato il 12 giugno 2010 a Newport al Festival dell’Isola di Wight suonando i pezzi dei loro tre precedenti lavori, ma senza materiale inedito. Dopo ben cinque anni dall’ultimo album, il 21 marzo 2011 è uscito il nuovo lavoro dal nome Angles, frutto dell’esperienza da solisti maturata negli ultimi anni dai diversi componenti. L’album è anticipato dal singolo Under Cover of Darkness, pubblicato il 9 febbraio 2011. Il 25 gennaio 2013 esce il singolo One Way Trigger disponibile per un periodo limitato in download gratuito. Il 19 febbraio 2013 è uscito il secondo singolo All the Time, cui ha seguito la pubblicazione dell’album Comedown Machine, il 26 marzo 2013 negli Stati Uniti e il 25 marzo 2013 nel Regno Unito. Il 26 maggio 2016 è stata annunciata l’uscita dell’EP Future Present Past, avvenuta il 3 giugno e costituito da tre brani inediti: OBLIVIUS, Drag Queen e Threat of Joy, oltre a un remix di OBLIVIUS. Il disco è stato il primo pubblicato attraverso la Cult Records, etichetta discografica indipendente fondata da Julian Casablancas.

Il 10 febbraio il gruppo ha rivelato che il sesto album in studio si sarebbe intitolato The New Abnormal e che sarebbe stato pubblicato il 10 aprile dello stesso anno.

ALBUM

2001 – Is This It

2003 – Room on Fire

2006 – First Impressions of Earth

2011 – Angles

2013 – Comedown Machine

2020 – The New Abnormal