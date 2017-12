A Roma un incontro sulla strage di Acca Larenzia. 40 anni senza verità

Finalmente la Fondazione Alleanza Nazionale si ricorda di esistere. Si sveglia. Era ora. Al netto dei problemi interni — forse chiari per gli addetti ai lavori ma assolutamente incomprensibili per ciò che resta del “popolo missino”, il vero azionista di via della Scrofa —, il sodalizio, su pressione di Adalberto Baldoni, ha deciso di organizzare il prossimo 14 dicembre un convegno sulla strage del 7 gennaio 1978. Su Acca Larenzia. Per discutere e ricordare il sacrificio di Francesco Ciavatta e Franco Bigonzetti, assassinati dai terroristi comunisti, e quello di Stefano Recchioni, ucciso da un ufficiale dei carabinieri. Da quattro decenni un nome “misterioso”, “stranamente” intoccabile.

Una scelta importante che, speriamo, non si smarrisca nella retorica ma approfondisca temi e contesti. Provocando e rompendo schemi consolatori quanto inutili. Sarebbe tempo.

Per la nostra generazione, i ragazzi invecchiati dei Settanta, Acca Larenzia rappresenta uno spartiacque. Una tragica, macabra sinfonia ritmata da colpi di mitraglia “rosse” e di pistole “di Stato”. A farne le spese furono tre ragazzi del FdG, tre nostri amici, tre nostri camerati. Il nostro sangue.

“Uccidere un fascista non è reato” era un assioma che valeva per gli apprendisti brigatisti come per i gallonati della “Benemerita”. Da qui le le lunghe protezioni — si leggano le ammissioni postume di Cossiga — sui colpevoli e la follia disperata e senza speranza di alcuni militanti. La lotta armata, i Nar. Il seguito è noto. Altri morti, altro sangue, tanta galera. Vite e famiglie spezzate. Acca Larenzia è anche questo. Ma resta il fatto, ineludibile, che dopo quarant’anni vi sono morti che attendono giustizia. Verità. Spiegazioni. Forse pace.

Intanto riportiamo il comunicato della Fondazione: « interveranno Giuseppe Valentino, presidente della Fondazione An, Marco Falvella, Ivo Camicioli, Bruno Di Luia, Maurizio Lupini, Gian Marco Chiocci, Valerio Cutonilli, Maurizio Gasparri, Domenico Gramazio, Ignazio La Russa, Massimo Magliaro, Guido Paglia».

Tutto bene. Tanta gente. Peccato che nessuno abbia invitato Annalisa Terranova e Raffaele Zanon. Su quella sera tragica e sul “misterioso” carabiniere che ammazzò Stefano (e non solo su questo…) avrebbero molto da dire e da raccontare. Adalberto e Massimo tocca a voi.