Anche se pubblicato nel foglio di casa Berlusconi, l’editoriale di Sallusti “Perché non è finita” è scritto con un doppio, qualificante e fortissimo colore, quello della miopia e della faziosità.

Nel celebrare il primo quarto di secolo di vita del raggruppamento, divenuto ormai un minestrone, il direttore sostiene che esso “non solo è stato l’ago della bilancia della politica ma ne ha determinato un tale cambiamento formale e sostanziale che gli storici divideranno la storia recente del Paese in “prima” e “dopo” il suo avvento.

Di fronte a questa ipotesi velleitaria ed enfatica per la precoce utilizzazione degli “storici”, si può concordare a patto e a condizione che il conseguente bilancio sia equilibrato, serio e non servile. Se è vero l’effetto, data l’”armata Brancaleone” assemblata, presto sfumato, del 1994, è pur vero e non si riconosce che gli effetti del 4 marzo erano diversi e che la volontà popolare andava in senso diverso e che solo “ad urne chiuse”, a “babbo morto”, ad elettori illusi, Salvini ha “cambiato campo” e stilato il “contratto”, in linguaggio giuridico definito “negozio giuridico bilaterale”, di qualità già scadente e nei fatti quanto mai deludente.

Onestamente si scade nell’incredibile e rappresenta l’apoteosi della partigianeria il parallelo tra il “costruttore” (Berlusconi), capace di costruire e non distruggere, includere e non dividere, e il “ partito in mano ad un comico e a due disoccupati”. Anche le rivendicazioni fatte del blocco della sinistra, dello “sdoganamento” della destra e della Lega e del ruolo conquistato “tra i grandi del mondo” sono vacue e nel caso della destra labili, dal momento che il suo serbatoio di voto è stato sfruttato senza accogliere del patrimonio ideale.

Ugualmente decise e convinte sono le riserve sui meriti rivendicati per Forza Italia nella tutela e della conservazione di un Paese liberale, solidale e moderno, tre etichette, discutibile la prima, lapalissiane le altre 2. Il convincimento di Sallusti sulla impossibilità che “ sul breve – medio periodo qualcuno degli attori in campo e direi neppure in tribuna possa sostituire la sua [di Forza Italia] offerta” è smentito nel marzo scorso con il fortissimo ridimensionamento subìto da Berlusconi e dai successivi sondaggi, strumento arma per decenni utilizzata dal Cavaliere.

Dopo l’incredibile risultato registrato in Sardegna con la “resurrezione” della sinistra, ora è impegnato nella campagna elettorale per le regionali abruzzesi, risfoderando la formuletta magica del “centro – destra unito “ vincente. Con quale argomentazione della sua dialettica consunta, spiegherà nell’ impegno di maggio per le europee il differente o meglio contrapposto posizionamento suo, della Lega e FdI?