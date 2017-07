Nel prossimo autunno tre milioni di cittadini lombardi, sofferenti di malattie croniche, saranno chiamati per scegliere un Gestore che li prenderà in cura per seguirli passo passo in tutti quegli esami e controlli che la loro patologia richiede. Scopo dell’iniziativa, voluta dalla Regione, sarebbe di indirizzare, in percorsi diagnostici stabiliti e razionalizzati, tutta quella serie di visite ed esami che un malato cronico deve affrontare nel corso della sua vita. I vantaggi che ne deriverebbero, secondo quanto afferma l’Assessorato alla Sanità, sarebbero molteplici : il paziente avrebbe un solo punto di riferimento nel Gestore che si prende cura della sua salute e si fa parte attiva nelle prenotazioni e nella tempistica degli esami da fare. Pare che perfino i costi alla fine sarebbero calmierati. Insomma, il concetto che si fa strada è che è l’Istituzione che va incontro al cittadino ed ai suoi bisogni e non più l’assistito che deve provvedere a trovarsi le cure adatte alla sua malattia.

Nella prima fase le ATS, Agenzie della Tutela della Salute, le vecchie ASL per farla semplice, debbono identificare tutti i malati cronici o fragili e classificarli per categorie ( es. ipertesi, bronchitici cronici, diabetici, ecc.), poi invitarli a scegliersi il gestore, che nel frattempo deve anch’esso essere arruolato. Poi si deve chiedere al medico di famiglia se vuole intervenire in questo progetto in qualità di coordinatore, gestore o “lo-sa-il-cielo”.

Una volta identificato ed inserito in una categoria , il paziente contrarrà un patto di cura con il Gestore che si impegnerà a predisporre il PAI, patto di assistenza individuale, ed a programmare un percorso di cura personalizzato.

Tutto bello, tutto molto trendy, molto manageriale, vero marketing, peccato che nei vari diagrammi esibiti nelle riunioni programmate, non sia mai stato inserito un dato, né nelle ascisse e nemmeno nelle ordinate, che faccia riferimento al rapporto di fiducia medico-paziente, unico imprescindibile gioiello della medicina di famiglia ( diversa da quella di “base” ). Come al solito in Italia chi si occupa a livello politico di sanità dimostra , magari anche in buona fede, di non essere mai entrato, nemmeno in sala d’attesa, in uno studio medico della “mutua”.

Mentre i direttori sanitari dei vari presidi sparsi sul territorio, ospedalieri o ambulatoriali, sono terrorizzati dall’idea di dover inventarsi qualcosa per porre in attuazione queste prese in cura, ai medici di famiglia è stata intanto chiesta una prima adesione a questo piano “rivoluzionario”. Naturalmente la risposta non è stata fredda, direi piuttosto ghiacciata. Il massimo della disponibilità è stato dichiarato da chi ha detto : “ stiamo a vedere, magari non è tutta una fregatura “. Tutti gli altri , non disposti a mettersi volontariamente un cappio al collo, si sono chiusi in un totale mutismo. Il fatto è che i medici di famiglia, ultimi mohicani, sono racchiusi in gran parte in una sola fascia generazionale, non avendo avuto che scarsi rimpiazzi negli ultimi anni.

Il Servizio Sanitario Nazionale ha preferito sovraccaricarli di pazienti piuttosto che inserire nuovi professionisti, per un calcolo politico ed economico : costa di meno un assistito in più, in carico ad un massimalista, che ad un nuovo medico ; poi una volta scomparsa tutta una categoria, i politici potranno fare quello che vogliono. Peccato che venti milioni di italiani rimarranno tra pochi anni senza cure.

I medici di famiglia quindi sono quasi tutti sulla soglia della pensione, per questo saranno forse anche arrendevoli, ma certamente molto più scettici su qualsiasi iniziativa di cui non si capisca dove si voglia andare a parare. E poi hanno assistito nei tempi passati a tutta una carrellata di proposte , sorrette solo da tanta teorica presunzione, miseramente andate a monte. Infine, temono di essere aggrediti da montagne di incombenze burocratiche, in un momento in cui stentano ad arrivare a fine settimana con il lavoro.

Già in passato erano falliti i Creg, una sperimentazione di questo genere per i diabetici, presto naufragata per le scarse adesioni dei medici di famiglia.

Vi ricordate il ministro della Sanità Balduzzi, componente del governo Monti, sciagurato collezionista di fallimenti in ogni campo ?

Vi ricordate che ci aveva assicurato che la sua legge avrebbe portato agli ambulatori aperti 24 ore su 24?

Tutti noi medici sapevamo che non sarebbe accaduto nulla, per il semplice motivo che i costi di attuazione sarebbero stati esorbitanti ; abbiamo lasciato fare, tranquillizzando i nostri pazienti ed infatti nessuno ne parla più.

E la ricetta elettronica ? Nell’intento della nuova organizzazione, il paziente si sarebbe recato dal proprio medico e poi, esibendo solo la sua tessera sanitaria, avrebbe ritirato in farmacia il medicinale prescritto, presente on line, senza niente di cartaceo. Invece per ora il risultato è stato che la carta c’è ancora, il costo però è a carico del medico ; l’unico vantaggio è che la ricetta è valida in tutta Italia.

Pochi medici, tra cui il sottoscritto, si sono associati ad un programma che permette al paziente di stamparsi a casa la ricetta emanata ed autorizzata dal medico curante. Basta entrare in www.pazienteconsapevole.it per saperne di più. Comunque iniziative personali, niente più.

Mentre lo scetticismo impera fra i medici, molti colleghi in questi giorni ricevono minacce non tanto velate da chi ha interesse all’attuazione di questa legge regionale ; sorge il sospetto che ci siano grossi interessi economici in gioco, come al solito. Infatti i ruoli dei Gestori, da chi saranno rappresentati ?

La figura un po’ romantica del medico di famiglia, che poi nei posti più sperduti era il medico “condotto”, quello che aveva curato tuo padre e forse il nonno, quello che ti dà del tu perché ti conosce da quando andavi alle medie, quello che ascolta la sciura Maria e i suoi malanni, che è contento quando il Giovanni gli ha detto che ha conosciuto una peruviana e finalmente si sposerà, che deve spiegare alla Pina cosa vuol dire “carcinoma”, quel medico sparirà ; come è già in estinzione il prete che conosce tutti i suoi parrocchiani, il farmacista di paese che dispensa consigli e non rifila solo integratori .

D’altra parte è tutta un’Italia che sta scomparendo.