Sono questi i giorni, in cui da un canto l’esecutivo di sinistra, ieri di Renzi, oggi di Gentiloni segna un “bilancio fallimentare” anche con l’”Ape” (anticipo pensionistico) per il quale non è stato pagato alcun assegno e dall’altro l’Italia subisce l’ennesima interferenza da parte statunitense con l’incredibile quanto ridicola trovata dell’ex vicepresidente Biden sull’intervento di Putin a favore del “no” nel referendum dello scorso anno.

Sono anche i giorni in cui viene presentato un lavoro di Gaetano Quagliariello dal titolo inusitato ed ingiustificato Sereno è. Scena e retroscena di una legislatura spericolata. Provoca infatti perplessità e interrogativi l’aggettivo usato come se fosse ammissibile vivere in un sistema genuinamente democratico in forma incosciente e priva di misura o di equilibrio.

Sin dal 1994 si è dato vita ad uno schieramento, oggi rispolverato, imperniato su un uomo quanto mai vulnerabile e censurabile, a suo giudizio insindacabile invece invulnerabile e incensurabile,

Le pagine finali del volume provocano da un lato consenso e dall’altro dissenso. Favore per il proposito di “guidare un Paese stremato da un decennio di crisi economica dopo che il passaggio della meteora renziana ha lasciato macerie dietro di sé” e critica all’intenzione “di riconnettere in un percorso unitario, imposto dall’esigenza di dare risposta ai problemi inediti del XXI secolo, le culture liberali e nazionali un tempo racchiuse sotto le insegne del PDL”.

Il collega Quagliariello non ha tenuto presente nei suoi effetti e nei suoi contenuti il brocardo “ne bis in idem” e in primo luogo che Berlusconi, in campo europeo, milita in campo popolare e non in quello liberale e tanto meno nazionale.

E’ poi effimera e fragile l’idea di un’ “alleanza tra centrodestra e civismo”, laddove il fenomeno localistico è occasionale, ha ragioni puramente amministrative e si frantuma al momento delle scelte politiche.

Anche se la narrazione – ammette francamente l’A. – palesa “una totale assenza di obiettività”, è pur vero che Quagliariello non ha nascosto nei 23 capitoli e nelle 229 pagine ostilità intelligente e articolata e motivata critica diffusa su Renzi. Sono caratteristiche che non abbiamo inteso e che vorremmo ascoltare franche ed aperte da Berlusconi, così da riconoscergli finalmente credibilità e affidabilità.

Un altro punto a favore di Quagliariello è la rivisitazione della parabola pubblica percorsa tra atti ed omissioni, da lui minutamente riconosciuti ormai da anni e non negli ultimi mesi ed nelle ultime ore come tanti altri, troppo altri nuovi clienti o clienti ritrovati dal Cavaliere.

Risulta inaccettabile e incredibile la tesi secondo cui “l’esperienza unitaria aveva portato con sé alcune difficoltà nel tenere insieme la cultura di origine cristiana e liberale e quella derivante dalla matrice missina”. L’A. sottovaluta le dimensioni in termini di consenso dell’elettorato di destra, in realtà non confluito nella sua totalità, salvo poi lodare l’apporto a lui recato nelle fasi politiche variegate e altalenanti sino ad oggi da due uomini del peso e dell’esperienza di Andrea Augello e di Vincenzo Piso, nati nel MSI e conosciuti per i loro comportamenti coraggiosi ma assai ruvidi e affatto deboli e concilianti.

