Anche se non mancano le pagine evasive, elusive o addirittura estranee al tema delicato e pesante sui ritardi e sull’involuzione difficilmente reversibile della scuola italiana, numerosi sono i punti tali da segnare il volume e da renderlo interessante, utile e meritevole di convinta attenzione e meritata diffusione.

Soprattutto la posizione di assenso e l’avallo più motivato nascono e si

contrappongono decisamente alle conclusioni espresse dal direttore di una “Fondazione” ascoltata e sovrastimata, secondo il quale “quello che si deve evitare è che rallentando il turn over la scuola accumuli altri ritardi nelle pratiche di insegnamento più moderne”. E invece, in felice e ben riuscita antitesi, il lavoro di Russo offre prove e prove sull’inopportunità e sull’autolesionismo rappresentati dall’abbandono e dal disprezzo della cultura classica intesa nel senso più pieno.

E’ da notare purtroppo che i raggruppamenti maggiormente votati nella

consultazione dello scorso 4 marzo si mostrano disattenti e disinteressati al problema culturale nella sua pienezza e nella sua rilevanza per il futuro.

Russo sin dalle prime pagine segnala – e l’aspetto non sarà certamente accantonato – la “familiarità dei protagonisti delle rivoluzioni [americana e francese] con la cultura classica” e richiama una frase di Tucidide valida ieri ed oggi utopistica “ciascuno è preferito per le cariche pubbliche a seconda del campo nel quale si distingue”.

Oltre ad intrattenersi con una lunga e ricca documentazione sul debito in campo linguistico, l’A. con argomentazioni decise e solide prova la connessione, o meglio la saldatura, tra le arti figurative moderne e la cultura classica. Anche se il cumulo delle responsabilità è più vasto, Russo rileva che “l’ideologia neoliberista attualmente dominante, che ha liberato il mercato da qualsiasi limite o regola e non concepisce beni che non siano merci, per imporsi ha dovuto operare una frattura con la tradizione del diritto romano [e non solo con quella]”. Una delle

peggiori e pesanti conseguenze su cui è doveroso riflettere e consentire con Russo è segnalata in questi termini: ”Continuando a considerare il caso dell’Italia, è evidente, più in generale, che nei decenni si è prima indebolito e poi spezzato il rapporto con la tradizione umanistica il livello di civiltà giuridica del paese si è drasticamente abbassato, come si può verificare leggendo le leggi approvate dal parlamento e confrontandole con quelle di trenta o quarant’anni fa”.

E’ arduo non convergere con il quesito formulato: “Oggi potremmo porci

l’obiettivo di far tesoro delle esperienze passate, evitando di occultare le influenze della civiltà classica sulla nostra e acquistandone piena consapevolezza. Solo così saremo liberi di decidere in che modo usare il prezioso patrimonio di idee proveniente dal mondo antico”.